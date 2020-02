Solidny partner w budownictwie

Drobnowymiarowe elementy brukowe to najbardziej popularne produkty przeznaczone do układania nawierzchni na ciągi piesze oraz parkingi. Są one niezastąpione wszędzie tam, gdzie wymagane są stosunkowo niskie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Warto też wiedzieć, że nawierzchnia z takich elementów umożliwia szybki dostęp do infrastruktury podziemnej bez jej trwałego zniszczenia. Oprócz swoich zalet użytkowych elementy te coraz częściej są niezastąpionym materiałem służącym do kształtowania krajobrazu. Funkcja ta wymaga więc od nich nienagannego wyglądu oraz wysokiej jakości. W celu uzyskania takich parametrów producenci muszą ściśle przestrzegać reżimu technologicznego oraz stosować możliwie najlepsze surowce.

Firma Remei, wiodący producent domieszek chemicznych, barwników oraz dostawca technologii do betonu, wspomaga producentów w tym zadaniu. – Wypracowane przez nas wieloletnie doświadczenie oraz partnerskie podejście do współpracy pozwala uzyskiwać znakomite efekty – mówi Arnold Tomala, prezes zarządu Remei Polska Sp. z o.o. – Specjalizujemy się w produktach dedykowanych do wyrobów wibroprasowanych, dzięki czemu oferowane przez nas produkty są stworzone typowo dla takiego zastosowania. Skutkuje to maksymalnie efektywnym wykorzystaniem potencjału każdego zakładu produkującego drobnowymiarowe elementy wibroprasowane, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów surowca. Nasze kompleksowe wsparcie klienta obejmuje zarówno dostarczenie surowców chemicznych, takich jak domieszki, barwniki czy impregnaty do betonu, jak również wsparcie technologiczne producenta oraz pomoc w zakresie wdrożenia i prowadzenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Oferujemy także systemy wspomagające oraz systemy dozujące, które mają zastosowanie w zakładach produkujących elementy brukowe.



Oferta domieszkowa Remei obejmuje zarówno produkty premium, zapewniające najwyższą dostępną na rynku jakość, jak i wyroby standardowe – dedykowane główne do produktów przemysłowych oraz szereg produktów specjalnych – np. domieszki o działaniu fotokatalitycznym. Stosowanie tych produktów ma na celu optymalizację zużycia spoiwa przy zachowaniu właściwych parametrów gotowych wyrobów, poprawę parametrów fizycznych, bądź też hydrofobizację betonu.

Drugim głównym obszarem działalności Remei jest produkcja i sprzedaż barwników do betonu. Firma posiada w ofercie ponad 200 odcieni barwników w formie płynnej. Cechują się one wysoką trwałością i dużą intensywnością kolorów. Wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom klientów, dzięki własnemu zapleczu laboratoryjnemu, firma jest w stanie dopasować i stworzyć barwnik pod konkretną specyfikację, bądź też cały wzorzec kolorystyczny. Podstawowa gama kolorów dostępna jest także w formie proszku.

Remei dysponuje także własnym laboratorium betonu, którego możliwości obejmują pełen zakres badań dla elementów wibroprasowanych. Nie bez znaczenia jest też współpraca firmy z renomowanymi ośrodkami badawczymi w kraju i w Europie. Doświadczona, stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra zapewnia jak najwyższą jakość i pełne zadowolenie klienta.

Sonia Platajs-Szefer