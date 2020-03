Solidny partner

– Mimo szeregu transformacji gospodarczych i ustrojowych oraz procesu restrukturyzacji, zbudowaliśmy stabilną i solidną firmę, cieszącą się uznaniem klientów – podkreśla Ryszard Satyła, prezes zarządu spółki.

Przełomowym dla firmy był rok 1996, w którym doszło do przekształceń własnościowych. W momencie transformacji ustrojowej podjęto decyzję o prywatyzacji firmy w formie akcjonariatu pracowniczego, w efekcie czego pracownicy TERMET S.A. stali się jej współwłaścicielami.



Dzisiaj TERMET to nowoczesna, europejska firma o ugruntowanej pozycji rynkowej i marce znanej na całym świecie, która dostarcza wyroby do ponad 30 krajów. Jest symbolem rzetelności i niezawodności. Oferuje produkty, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne, opracowywane w wyspecjalizowanym laboratorium oraz biurze konstrukcyjno-projektowym firmy. Oferta handlowa obejmuje zarówno gazowe kotły centralnego ogrzewania, jak i gazowe przepływowe podgrzewacze wody oraz pompy ciepła. Najnowsze rozwiązania w zakresie kotłów kondensacyjnych zostały pozytywnie przyjęte przez środowisko dystrybutorów, oraz, przede wszystkim, instalatorów – m.in. kotły z rodziny Ecocondens Slim, Ecocondens Integra II Plus czy Solid Plus. Dużym uznaniem wśród użytkowników cieszyły się również sztandarowe produkty firmy, tj. Ecocondens Gold Plus i Ecocondens Silver.

– Miniony rok to w branży instalacyjno-grzewczej okres intensywnego rozwoju sprzedaży – głównie w sektorze gazowych kotłów kondensacyjnych oraz rozwiązań z obszaru OZE. Możemy się pochwalić, że po raz kolejny odnotowaliśmy kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży w tym niezwykle wymagającym segmencie rynku. Mamy nadzieję, że nasze nowości produktowe zostaną pozytywnie przyjęte na najbliższych targach branżowych MCE w Mediolanie oraz Instalacje 2020 w Poznaniu – podkreśla Ryszard Satyła.

TERMET posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, który łączy wymagania polityki jakości ISO 9001:2015 oraz polityki środowiskowej 14001:2015. Prowadzenie firmy w oparciu o w/w normę jest szczególnie ważnym elementem strategii funkcjonowania, zarówno ze względu na jej położenie – w otoczeniu Książańskiego Parku Krajobrazowego, jak również pod kątem produkcji ekologicznych urządzeń.

Jacek Bies