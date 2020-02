PWSZ w Elblągu: kształcenie praktyczne

prof. dr. hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w mieście i regionie wspomaga rozwój społeczny, technologiczny i kulturalny. Najważniejszym środkiem do wypełnienia tej misji jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych.

PWSZ wyrosła na silną regionalną uczelnię rozpoznawalną w Polsce, a w niektórych aspektach również w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego. Od 20 lat systematycznie inwestuje w nowoczesne i wysokiej jakości kształcenie. Świetnie układa się jej współpraca z biznesem – praktyki odbywały się w około 1050 firmach i instytucjach.



W ramach organizacji 6-miesięcznych praktyk niezwykle ważny był nowy sposób opisu efektów uczenia się, jak również włączenia praktyki do istniejących studiów. Bardzo istotnym elementem było szkolenie opiekunów praktyk, szczególnie zakładowych, a także monitorowanie przebiegu praktyk, w tym niespodziewane i niezapowiedziane wizyty w zakładach.

Most Nauki i Biznesu 2019, którym uhonorowana została elbląska uczelnia, najlepiej oddaje istotę nowoczesnego kształcenia. Nowatorski, bogaty program praktyk zawodowych owocuje bardzo dobrym przygotowaniem absolwentów do przyszłej pracy. PWSZ w Elblągu konsekwentnie i skutecznie wypełnia misję kształcenia młodzieży na najwyższym poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy.

Program ten został przygotowany z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Walczyka, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W ramach tego projektu zaangażowano około 7 tys. studentów państwowych wyższych szkół zawodowych z całego kraju, a elbląska uczelnia nieprzerwanie zyskuje kolejne umowy z przedsiębiorcami, którzy deklarują chęć przyjęcia studentów na praktyki zawodowe. Równocześnie studenci budują portfolio, zbierając wszystkie elementy potwierdzające najlepsze umiejętności.

– Nasza koncepcja praktyk zawodowych zyskała uznanie w całym kraju. Stawiamy na dobre kształcenie praktyczne, co owocuje wysokim stopnień zatrudniania absolwentów naszej uczelni – podkreśla prof. Zbigniew Walczyk. – Studenci poszerzają wiedzę zdobytą w trakcie trwania studiów, a także uzyskują umiejętności takie, jak praca zespołowa, należyty stosunek do pracy i współpracowników. Równolegle bardzo ważne dla nas jest prowadzenie procesu kształcenia tak, aby był on jeszcze lepiej czytelny dla pracodawców. Tradycyjne programy kształcenia bazują na trzech filarach: wiedzy, jej stosowaniu i kwalifikacji. Zdecydowaliśmy się opisać je właśnie poprzez praktyczne zawodowe kwalifikacje, które są przedmiotem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wśród absolwentów bezrobocie wynosi mniej niż 2 procent. To duży sukces, zważywszy na 10-procentowe bezrobocie w regionie.

Obecnie w PWSZ w Elblągu kształci się blisko 2 tys. studentów. Uczelnia wprowadziła nowoczesne programy studiów i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS). System Boloński umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Elbląska uczelnia dysponuje nowoczesną bazą lokalowo-laboratoryjną, zdolnościami organizacyjnymi, a przede wszystkim najwyższej klasy kadrą badawczo-dydaktyczną i dydaktyczną z wieloma specjalistami – praktykami w zawodach. Ten potencjał przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego zarówno Elbląga, jak i całego regionu.

– Dążymy do dopracowania jak najlepszego systemu kształcenia zawodowego, oczywiście przy współpracy z PWSZ, gdyż to jest nasza siła wiodąca – mówi Edward Pietrulewicz, wiceprezydent Elbląga. – Wiedza i praktyka stanowią wartość dodaną dla pracodawców i to oni oceniają ten wysiłek, zatrudniając absolwentów PWSZ.

Danuta Klimek

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest związany z uczelnią od początku jej istnienia. Jest cenionym profesorem w dziedzinie mechaniki – turbin i turbinowych siłowni okrętowych. Pracował 20 lat w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, następnie 24 lata na Politechnice Gdańskiej (druga na liście dziesięciu ostatnio wybranych uczelni badawczych), najpierw na Wydziale Mechanicznym, a potem na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, wcześniej noszącego nazwę Wydział Budowy Okrętów, na którym studiował w latach 1963–69