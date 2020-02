W kontakcie ze studentem

Politechnika Krakowska

Wydział od lat należy do czołówki najprężniej rozwijających się ośrodków dedykowanych praktycznemu przygotowaniu studentów z dziedziny nauk chemicznych. Co pańskim zdaniem wpływa na sukces?

Myślę, że kluczowe dla sukcesu, zarówno naszego, jak też przede wszystkim naszych studentów, jest kultywowanie wszystkich tradycyjnych form kształcenia. Stawiamy na bezpośredni kontakt nauczyciela akademickiego ze studentem oraz zajęcia praktyczne. Wszystkie formy kształcenia, tj. wykłady czy seminaria wspieramy tymi nowoczesnymi, jak chociażby materiałami, ćwiczeniami czy quizami w postaci elektronicznej na platformie e-learningowej. Ponad 90% naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu studiów. Są cenieni przez pracodawców przede wszystkim dlatego, że posiadają umiejętności praktyczne. Staramy się ich przygotować pod wieloma kątami do wykorzystywania różnych instrumentów i metodyki badań, tak by byli wyposażeni w kompleksową wiedzę.



Istotnym punktem dla rozwoju każdej jednostki naukowo-dydaktycznej jest współpraca międzynarodowa. Jak to wygląda na państwa wydziale?

Niebagatelne znaczenie ma fakt, że dzięki funkcjonującej platformie elektronicznej wydziałowi udało się uzyskać program Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne z uniwersytetami w Lille, Münster i Braganca. Opracowaliśmy wspólne moduły nauczania z zakresu inżynierii i technologii chemicznej, przy czym każdy z partnerów opracował wiele kursów, które są także umieszczone na platformie elektronicznej i dostępne dla wszystkich studentów. Realizacja tego programu pozwoliła też na przystąpienie do programu Erasmus Mundus. Już 20 lat temu wprowadziliśmy możliwość podwójnego dyplomowania, które otwiera międzynarodowe perspektywy zatrudnienia.

Macie państwo w swoich szeregach jednych z najzdolniejszych młodych ludzi w całej Polsce. Jak udaje się od lat przyciągać najlepszych studentów?

Mamy liczne konkursy dla kandydatów na studia, jak chociażby cieszący się dużym zainteresowaniem maturzystów konkurs Złoty Indeks dla kierunków matematycznych i chemicznych. Uczniowie chcący kandydować na studia o tym profilu rozwiązują testy na platformie elektronicznej, a następnie 100 najlepszych zostaje zaproszonych na drugi etap konkursowy, który odbywa się już na wydziale. Na tej podstawie wyłaniamy 10 laureatów, którzy w przypadku aplikowania na studia otrzymują dodatkowych 100 punktów do wyników z matury.

Większość polskich uczelni technicznych ma olbrzymie problemy z zatrzymaniem na wydziale tych najzdolniejszych absolwentów – zwykle są przechwytywani przez przedsiębiorstwa jeszcze podczas studiów. Jednak ten problem zdaje się państwu obcy. Jak udaje się przekonać najlepszych studentów do kontynuacji nauki?

Przede wszystkim staramy się być w ciągłym kontakcie ze studentem. Otrzymaliśmy tytuł „Wydziału z największą responsywnością wypełnionych formularzy i ankiet” w czasie oceny nauczycieli akademickich i rzeczywiście, staramy się dostosowywać do potrzeb i oczekiwań samych studentów. Dzięki temu wielu z nich zostaje u nas również po zakończeniu studiów, kontynuując naukę na studiach doktoranckich czy realizując własne projekty. Przyjęliśmy największą liczbę doktorantów spośród wszystkich wydziałów na politechnice i aż połowa projektów realizowanych na uczelni jest realizowana właśnie na naszym wydziale, przez naszych studentów. To nasz największy powód do dumy.