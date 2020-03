Nowa jakość obuwia

Prawidłowy rozwój zaczyna się od najmłodszych lat

Projekt pn.: „Zastosowanie włókien oraz ekstraktu bambusa w elementach dziecięcego obuwia skórzanego, tekstylnego oraz skórzano-tekstylnego” realizowany w ramach VIII edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (LIDER/16/0091/L-8/16/NCBR/2017) zakończył się w lutym. Obecnie zespół pod kierownictwem dr inż. Katarzyny Ławińskiej, pełnomocnika dyrektora ds. badawczych intensyfikuje działania w zakresie komercjalizacji uzyskanych wyników, w tym wytworzonych w ramach projektu trzech prototypów obuwia dziecięcego o podwyższonych walorach użytkowych, z których każdy otrzymał rekomendację do znaku Zdrowej Stopy. Certyfikat Zdrowa Stopa jest przyznawany produktom, które zarówno ze względu na bezpieczeństwo stosowania użytych materiałów, jak też samą konstrukcję obuwia, gwarantują prawidłowy rozwój i funkcjonowanie stóp dzieci do 15. roku życia.



W odniesieniu do komfortu użytkowania obuwia istotne są parametry wytrzymałościowe oraz higieniczne. Uwzględniając specyficzne cechy grupy docelowej zespół naukowców skupił się na modyfikacji poszczególnych elementów obuwia, wykorzystując właściwości włókien oraz ekstraktu bambusa. Do chwili obecnej najwłaściwszym materiałem do wytwarzania wielu elementów obuwia jest skóra naturalna.

– Kierunek prac, który uznaliśmy za najistotniejszy dla prawidłowego rozwoju dziecięcej stopy, bazuje na poprawie właściwości higienicznych obuwia, które w przypadku podwyższonej aktywności cechującej dzieci są kluczowe dla prawidłowego rozwoju stóp. Zastosowanie nowych materiałów umożliwiło optymalizację procesów wymiany ciepła i wilgoci wewnątrz obuwia z otoczeniem, które wpływają w istotny sposób na samopoczucie użytkownika – wyjaśnia Katarzyna Ławińska.

Na wewnętrzne elementy prototypów zastosowano naturalne materiały skórzane wyprawione innowacyjną technologią z dodatkiem ekstraktu bambusa, dzięki czemu dziecięce obuwie „BAMSHOES” jest zdrowe (odporne na działanie mikroorganizmów), bezpieczne dla użytkownika, wygodne i trwałe, a opracowana technologia wyprawy skór jest przyjazna dla środowiska oraz korzystna ekonomicznie.

– W ramach projektu podjęliśmy współpracę z Zakładem Garbarskim MAT 2 Beata Żaczek i Spółka, w którym potwierdziliśmy założenia nowej technologii w skali przemysłowej. Złożyliśmy również wnioski do Urzędu Patentowego RP o objęcie ochroną patentową naszych rozwiązań. Za zaangażowanie dziękujemy firmie obuwniczej Ren-But Sp. z o.o., z którą wspólnie wykonaliśmy prototypy. Aktualnie poszukujemy rynkowych odbiorców licencji na korzystanie z przysługujących nam praw do wyników prac B+R w zakresie obuwia oraz modyfikacji materiałów skórzanych. Poprawa właściwości użytkowych na przykładzie prototypów obuwia dziecięcego będzie miała przełożenie również dla innych rodzajów tego asortymentu np. obuwia do użytku w pracy, specjalnego, sportowego, turystycznego – wskazuje Katarzyna Ławińska.

Zdrowie społeczeństwa jako misja

– Prowadzimy szereg prac, głównie w zakresie ochrony stóp. W tym roku wspólnie z Łukasiewicz – Instytutem Chemii Przemysłowej oraz Łukasiewicz – Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków podjęliśmy działania mające na celu opracowanie innowacyjnych kompozycji substancji aktywnych stabilizujących parametry skóry stopy, na bazie składników naturalnych, gwarantujące ochronę użytkownika w układzie stopa-obuwie wraz z kompletem dokumentacji, pozwalającej na rejestrację produktów na rynku – dodaje Katarzyna Ławińska.

Badacze pracują również nad rozwiązaniami materiałowymi w zakresie obuwia i wkładek dla użytkowników: w wieku 60+, ze stopami wrażliwymi, z RZS oraz dla diabetyków.

– Naszą misją jest dbanie o zdrowie społeczeństwa, w związku z tym oprócz troski o stopy, mającej fundamentalny wpływ na rozwój prawidłowej postawy, w tej chwili poszerzamy proponowane przez nas możliwości współpracy, dywersyfikujemy naszą ofertę i doposażamy zaplecze badawcze tak, aby rozszerzyć działalność na inne branże – podkreśla Katarzyna Ławińska.

Już w tej chwili instytut oferuje kompleksowe usługi w obszarze identyfikacji substancji niebezpiecznych w wyrobach przeznaczonych do użytku konsumenta zgodnie z rozporządzeniem REACH, jak również tożsamości barwników stosowanych w produktach spożywczych.

Dostrzegając wielopłaszczyznowe korzyści z realizacji projektu LIDER, w tym zwłaszcza rozwój kadry badawczej, podejmujemy aktywne działania w zakresie aplikowania w kolejnych edycjach tego konkursu w obszarze m.in. nowej polimerycznej cieczy jonowej wykazującej działania wobec mikroorganizmów i promieniowania UV, czy nowatorskich rozwiązań materiałowych z upraw konopi przeznaczonych na wyroby tekstylne o działaniu profilaktyczno-terapeutycznym.Joanna Gulewicz