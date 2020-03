20 lat innowacyjnego kształcenia

W tym roku obchodzicie państwo 20-lecie swojej działalności. Jak zmieniał się profil uczelni i wymagania samego studenta przez ten czas?

Uczelnia od początku stawiała na praktyczne podejście do studiów. Innowacyjność w nazwie nie była przypadkowa. Jako jedni z pierwszych skupiliśmy się na tworzeniu kierunków studiów z udziałem pracodawców i po 20 latach śmiało mogę powiedzieć, że ta koncepcja była najważniejszą decyzją – 95–97% naszych absolwentów pracuje. 20 ostatnich lat to zmiany w sposobie kształcenia i przyswajania wiedzy, obecnie student wymaga nowoczesnego podejścia do przekazywania wiedzy i kierunków kształcenia, po których znajdzie dobrze płatną pracę. Dzięki e-lerningowi, e-bibliotece, e-indeksowi, ale też wykorzystywaniu w nauce wirtualnej rzeczywistości i najnowocześniejszych laboratoriów wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, a zarazem je kreujemy.



20 lat historii utrzymywania pozycji lidera wśród uczelni niepublicznych to przede wszystkim zasługa sprawnego i skutecznego systemu zarządzania. Jakie najważniejsze decyzje dla dalszego rozwoju uczelni zostały podjęte w ciągu tych lat?

Od początku podejmowaliśmy kluczowe decyzje, które długofalowo pozytywnie wpływały na funkcjonowanie uczelni. Nigdy się nie zatrzymujemy, a ciągły rozwój i doskonalenie w różnych obszarach sprawia, że możemy się dziś pochwalić określonymi osiągnięciami. Lista wprowadzanych zmian jest bardzo długa, ale z pewnością najważniejszymi było m.in. postawienie na profil praktyczny studiów, współpraca z otoczeniem biznesowym, powstanie Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej czy inwestycje w kadrę oraz infrastrukturę i laboratoria – w tym Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej i laboratorium Cyberbezpieczeństwa.

Słyniecie państwo z bardzo dobrej współpracy z otoczeniem biznesowym. Na wsparcie jakich firm mogą liczyć młodzi ludzie pragnący zdobyć u państwa również praktyczne szlify przygotowujące do zawodu?

Tym, co odróżnia nasze studia od innych, jest przede wszystkim proces wypracowywania nowych kierunków i specjalności – zwiększamy wpływ pracodawców na programy kształcenia i co roku podpisujemy kilkadziesiąt umów z różnymi podmiotami, w tym z największymi firmami w Polsce, np. Asseco Data Systems czy PGE Obrót. Umowy zakładają wielopłaszczyznową współpracę m.in. przy organizowaniu praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich oraz udział stron w projektach badawczo-rozwojowych.

Ciągły rozwój i doskonalenie w różnych obszarach to filary, na których opiera się państwa działalność. Jakich nowości możemy spodziewać się w bieżącym roku akademickim?

Kładziemy nacisk na wszystkie dziedziny nauki. Równolegle do rozwoju kierunków technicznych i humanistycznych prowadzone są działania zwiększające jakość kształcenia na kierunkach medycznych. W tym roku otwieramy kilka kierunków prowadzonych w systemie dualnym: Administracja – studia I stopnia, Finanse i Rachunkowość – studia I stopnia, Informatyka i Cyberbezpieczeństwo – studia II stopnia oraz Zarządzanie – studia II stopnia. Nowością jest kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia inżynierskie na kierunku Mechatronika ze specjalnościami: Systemy automatyki i robotyki oraz Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach.

W zeszłym roku wprowadziliście państwo sporo nowości – do użytku oddano Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, otwarto kilka nowych kierunków czy formułę studiów dualnych. Jakie kierunki cieszą się w tej chwili największą popularnością i jakie kolejne inwestycje planuje uczelnia, by ulepszyć system kształcenia?

Wszystkie kierunki cieszą się dużym zainteresowaniem, choć największym: Pielęgniarstwo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Informatyka, Psychologia, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Zarządzanie i bezpłatne studia dualne. Realizując kolejne plany rozwoju oferty edukacyjnej i odpowiadając na rosnące potrzeby rynku i zapotrzebowanie na specjalistów: otwieramy w tym roku Laboratorium Cyberbezpieczeństwa – jedyne tego typu laboratorium we wschodniej Polsce.

Jakie są ambicje, marzenia i refleksje pani kanclerz w związku z jubileuszem uczelni?

Dla nas, oprócz komfortu studiowania, który chcemy stale podnosić, ważne jest też, by nasi studenci tworzyli jedność, byli grupą identyfikującą się ze swoją uczelnią. Myślę, że to się udaje i wciąż chcemy nad tym pracować. Chcemy uzyskać status akademii i móc przeprowadzać przewody doktorskie. To oznacza podniesienie rangi uczelni, ale skoro przez 20 lat udało się tak wiele, myślę, że zrealizujemy także i ten cel. γ