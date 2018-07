Miłość do gór i 7% zysków

Na rynku nieruchomości coraz większą popularnością cieszą się inwestycje w systemie condo. To nowoczesne rozwiązanie dające wygodę i przewidywalność zysków. Inwestor kupuje wysokiej klasy apartament, będący częścią obiektu hotelowego, aby następnie go wynajmować, ale nie martwi się o zarządzanie. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się operator, który daje również gwarancję stałej stopy zwrotu. Jedną z takich inwestycji jest INFINITY Zieleniec ski & spa, wyjątkowa pod wieloma względami, dająca 7% zysków rocznie bez dodatkowych kosztów.

– O prestiżu i niepowtarzalności naszego aparthotelu INFINITY Zieleniec ski & spa świadczy m.in. jego lokalizacja w samym sercu ośrodka Zieleniec Ski Arena – mówi Łukasz Stempel, prezes zarządu INFINITY Zieleniec ski & spa – Obiekt położony jest bezpośrednio na stoku narciarskim. Dojazd autem na miejsce zajmie niecałe dwie godziny z Wrocławia i pięć godzin z Warszawy, a w hotelu będzie czekać miejsce parkingowe w garażu podziemnym. Następnie goście będą mogli dosłownie wyjść z budynku, wpiąć narty i zjechać w dół stoku. Drugiego takiego hotelu nie ma w całej Polsce.

Design na światowym poziomie

Wszystko jest tu zaplanowane od początku do końca. Klient i jego rodzina mają się czuć kompleksowo obsłużeni. Sam obiekt zaprojektowany jest w taki sposób, by zapewniać komfort i funkcjonalność na najwyższym poziomie. Wewnątrz powstanie strefa spa & wellness z bogatą ofertą zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Błogiego relaksu będzie można zaznać dzięki jacuzzi, biczom wodnym i wygodnym leżakom przy basenie z panoramicznym widokiem na otaczające góry. Najmłodsze dzieci będą mogły pobaraszkować w specjalnie dla nich zaprojektowanym brodziku. Ci, którzy wybiorą bardziej intensywny wypoczynek, będą mogli skorzystać z siłowni. W INFINITY Zieleniec ski & spa znajdą się również: restauracja, kawiarnia, skibar, sklepy, przechowalnia nart i wypożyczalnia sprzętu zimowego.

Ale to nie wszystko: powstające tu centrum konferencyjne będzie dysponować osobnym węzłem komunikacyjnym. Plany zakładają budowę sali o powierzchni około 600 mkw oraz przestronnego foyer. Sala będzie wyposażona w przesuwne ściany, aby wedle potrzeby można było ją powiększyć aż do 900 mkw. W praktyce pozwoli to pomieścić nawet 800 osób.

– Apartamenty zapewnią komfort wypoczynku, luksus i dużą przestrzeń – podkreśla Anna Haczkiewicz-Mazur, przedstawiciel spółki INFINITY Zieleniec ski & spa – Inwestor może wybrać jedno-, dwu- lub trzypokojową nieruchomość z widokiem na otaczające stoki, przełęcze i Góry Orlickie, większość z balkonem lub loggią. Zarówno on, jak i wynajmujący apartament goście, będą mogli cieszyć się wnętrzami urządzonymi nowocześnie, w sposób gustowny i z użyciem materiałów najwyższej jakości. Poszczególne pomieszczenia całego obiektu są dobrze przemyślane, z dbałością o każdy, nawet najmniejszy detal. Tym cieszymy się szczególnie, bo wiemy, że INFINITY Zieleniec ski & spa po prostu wyznaczy nowy standard w tej okolicy. To świetna wiadomość i dla gości, i dla inwestorów lokujących tu pieniądze. Tych ostatnich zresztą nie brakuje, gdyż nasza baza odpowiednich kontaktów działa szeroko i skutecznie – spora część inwestycji została już sprzedana – ale ciągle mamy miejsca dla nowych współinwestorów, których zapraszamy do kooperacji. W czerwcu został uruchomiony drugi etap sprzedaży inwestycji, a ofertę poszerzyliśmy o 200 nowych, komfortowych apartamentów.