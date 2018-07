Raben odpowiedzialny społecznie

Wyróżnik rynkowy: kierowcy

Według szacunków firmy doradztwa PwC i Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, obecnie na polskim rynku brakuje około 100 tys. zawodowych kierowców. Jest to powód, dla którego coraz więcej firm transportowych inwestuje w rozwój zawodowy kierowców, w ich bezpieczeństwo oraz w różnego rodzaju programy motywacyjne. Nominowana do tytułu Symbol 2018 Firma Raben Logistics Polska w celu polepszenia jakości pracy swoich ludzi powołała regionalnych koordynatorów ds. współpracy z przewoźnikami. To m.in. dzięki ich inicjatywie udało się wdrożyć linię odzieży, którą zaprojektowano i stworzono specjalnie dla kierowców Raben.

Spółka wprowadziła również specjalny program motywacyjno-lojalnościowy o nazwie „poKIERUJ karierą”. Składa się z kilku elementów, takich jak cykl szkoleń, akcje specjalne oraz konkursy, które są dla pracowników nie tylko ciekawym urozmaiceniem dnia pracy, ale również pozwalają im bardziej identyfikować się z firmą.

Stawiać na bezpieczeństwo

– To słowo odmienia się u nas przez wszystkie przypadki – podkreśla Jakub Krzewina, koordynator CSR w Grupie Raben. – Oprócz wspomnianych już szkoleń mających na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców na drodze, stawiamy na zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników. W każdym z oddziałów firmy zostały wyznaczone tzw. strefy relaksu. W każdym z tych miejsc pracownicy mogą napić się kawy, skorzystać z automatu z przekąskami, odpocząć lub spędzić czas przy komputerze czy telewizji.

Co ciekawe, kierując się zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”, kierowcy wszystkie napięcia dnia mogą rozładować na specjalnie wybudowanych zewnętrznych siłowniach, co niewątpliwie przekłada się na bezpieczeństwo jazdy. Kluczową inwestycją firmy w bezpieczeństwo jest stworzenie platformy internetowej z e-szkoleniami dla kierowców.

„Nie bądź dziki”

Akcja pt. „Nie bądź dziki” stawia na promocję tej platformy. Strona www.niebadzdziki.pl wspiera długoletnią działalność Rabena na rzecz edukacji, i to nie tylko swoich kierowców, ale również wszystkich użytkowników dróg i pieszych. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Po zalogowaniu się na platformie znajdziemy e-szkolenie w formie tematycznych animacji, które uczą wybranych zasad bezpieczeństwa na drodze. Po ukończeniu kursu każdy z użytkowników uzyska certyfikat z hasłem „Nie bądź dziki”, którym może podzielić się na łamach portali społecznościowych, takich jak Facebook czy LinkedIn.

– Poprzez swoje przesłanie oraz przystępną, animowaną formę aplikacja zachęca do tego, by na drodze szanować innych użytkowników oraz zwracać uwagę na wybiegające zwierzęta – objaśnia Jakub Krzewina. – Do tego przypomina o tym, jak ważne jest, aby prowadząc samochód, zachować czujność, czyli nie używać telefonów komórkowych, nie jeść w czasie jazdy, zachować bezpieczny odstęp od pojazdu jadącego przed nami, skupić się w 100% na tym co dzieje się na drodze tu i teraz.

Autor: Michał Woźniakowski