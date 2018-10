PKP Intercity: zmiany, które doceniają pasażerowie

42,8 mln pasażerów, 307 mln zł zysku

Rok 2017 okazał się dla spółki PKP Intercity rekordowy. Przewoźnik wygenerował zysk netto w wysokości 307 mln zł i obsłużył ponad 42,8 mln pasażerów. Jest to wzrost o 11% względem roku 2016, co w przeliczeniu na liczbę podróżnych daje ok. 4,3 mln więcej pasażerów korzystających z usług narodowego przewoźnika. Ze statystyk PKP Intercity wynika, że największy przyrost pasażerów (30%) zanotowano wśród osób podróżujących z całymi rodzinami, 17% – pośród seniorów, a wśród studentów – 7%. Najbardziej uczęszczanymi trasami były te łączące Warszawę z innymi dużymi miastami w kraju: Katowice, Kraków, Białystok, Poznań czy Trójmiasto, natomiast największy przyrost podróżnych zanotowano na trasach pomiędzy Krakowem i Przemyślem oraz Krakowem i Rzeszowem. Duży wzrost pasażerów PKP Intercity odnotowało również na trasach z Warszawy do Białegostoku, Olsztyna i Łodzi. Ale to nie wszystko. Agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowy rating PKP Intercity na poziomie BBB+, co oznacza, że dobrze oceniła kondycję finansową spółki, długofalowy plan finansowy oraz przyjętą strategię na lata 2016–2020 z perspektywą do 2023 r. Trend wzrostowy z 2017 r. spółka utrzymuje również w roku bieżącym, gdzie w I półroczu przewiozła aż o 1 mln więcej pasażerów niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Taki wzrost pozwolił PKP Intercity na zajęcie 3 pozycji wśród przewoźników z 14,09% udziałem w rynku.

– To dla nas kolejne dobre półrocze – mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity. – Cieszy nas fakt, że liczba podróżnych rosła w każdym miesiącu. Te dane są dobrym prognostykiem także na kolejne półrocze. Liczymy, że rok 2018 ponownie okaże się rokiem kolei i zakończymy go ponownie z ponad 40 mln pasażerów na pokładach naszych pociągów.

W kierunku podwyższania jakości

Wzrost liczby podróżnych nie byłby możliwy, gdyby nie zmiany w podejściu do jakości podróży, uruchamianie nowych połączeń oraz zakup nowego i modernizacja dotychczasowego taboru. Chcąc iść z duchem czasu i ułatwić pasażerom możliwość korzystania z usług, PKP Intercity udoskonaliło swój system sprzedaży on-line o możliwość zakupu biletów z przesiadką. Skróciła nocną przerwę techniczną, uczestniczy w sprzedaży biletów na przejazdy łącznie trzech przewoźników w ramach „Pakietu Podróżnika”: Intercity, Polregio i PKP SKM w Trójmieście. Te zmiany generują wymierne korzyści w aspekcie wzrostu ruchu internetowego: w chwili obecnej już 42% klientów dokonuje zakupu biletów poprzez stronę www.intercity.pl i aplikację mobilną. Spółka bardzo mocno zainteresowała się również wygodą niepełnosprawnych pasażerów, udostępniając im wyszukiwarkę składów dostosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a we współpracy z Fundacją Integracja przeprowadza szkolenia wśród konduktorów w udzielaniu pomocy takim podróżnym. Najbardziej odczuwalną zmianą dla wszystkich klientów spółki jest jednak zakup nowego i modernizacja dotychczasowego taboru.

– Na lata 2016–2023 zaplanowaliśmy szereg wdrożeń pod hasłem „PKP Intercity – Kolej dużych inwestycji” – podkreśla Marek Chraniuk. – Na unowocześnienie składów przeznaczymy kwotę aż 7 mld zł. Zmiany będą polegać przede wszystkim na zakupie 185 nowych wagonów i modernizacji blisko 700 już posiadanych oraz dalszej rozbudowie parku taborowego o elektryczne zespoły trakcyjne i lokomotywy.

Modernizacja pozwoli na przystosowanie składów pod kątem wygody podróży pasażerów, a w szczególności komfortu osób niepełnosprawnych, rodzin oraz rowerzystów. Przewoźnik planuje wprowadzić specjalne wagony ze „strefą małego podróżnika”, aby uprzyjemnić podróż dzieciom i ich rodzicom oraz wielofunkcyjne wagony combi. Inwestycje zakładają również zakup nowych lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Część z nich zostanie przystosowana do prędkości 200 km/h i więcej.

– Cieszymy się, że Polacy mają coraz większe zaufanie do kolei i jesteśmy dumni z rosnących wyników przewozowych. Liczymy na utrzymanie tego pozytywnego trendu. Dzięki realizacji strategii taborowej i modernizacji pociągów oraz stacji postojowych, kolej ma szansę stać się transportem przyszłości, wygodnym, bezpiecznym i ekologicznym – zaznacza Marek Chraniuk.

Warto wiedzieć, że po zakończeniu programu inwestycyjnego 80% pociągów będzie nowa lub zmodernizowana, także 80% składów zostanie wyposażone w gniazdka elektryczne, 77% – w dostęp do bezprzewodowego internetu, a 94% – w klimatyzację.

Współpracując z NCBiR

PKP Intercity nawiązało współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jej głównym celem mają być innowacyjne projekty taborowe. Dzięki nim uda się obniżyć koszty, m.in. zwiększając efektywność nowych lokomotyw, a także niwelując emisję hałasu i zanieczyszczeń z silników spalinowych i urządzeń sanitarnych.

– Przy realizacji zaktualizowanej strategii PKP Intercity wprowadzi specjalny program zakupowy w przypadku prototypowych pojazdów stworzonych w ramach partnerstwa innowacyjnego – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. – Najpierw zostaną dostarczone jednostki testowe, które przejdą procedurę sprawdzającą, w celu wyeliminowania tzw. chorób wieku dziecięcego. Po ich wykluczeniu nastąpi dostarczenie reszty pojazdów. Dzięki temu po torach kursować będą sprawdzone i niezawodne składy.

– Wyznaczyliśmy i konsekwentnie realizujemy cele strategiczne, dzięki którym poprawia się jakość życia Polaków. Obok już prowadzonych przez NCBiR: programów INNOTABOR, Wspólnego Przedsięwzięcia z PKP PLK oraz programu GOSPOSTRATEG uruchamiamy kolejną, ważną inicjatywę. Partnerstwo innowacyjne to bowiem nie tylko nowy sposób finansowania innowacji. To budowanie w Polsce takiego rynku, który przez lata będzie napędzał naszą gospodarkę – podkreślił Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po podpisaniu listu intencyjnego o wspólnej realizacji projektów z PKP Intercity 21 lutego 2018 r.