Odpowiedzialność społeczna BP

Firma BP w Polsce, wraz ze swoimi partnerami społecznymi, przygotowała raport o zmianach w zakresie działań związanych z dobroczynnością na przestrzeni ostatniego wieku. W jego tworzeniu wzięli udział partnerzy społeczni spółki, tacy jak: TOPR, Stowarzyszenie SIEMACHA, Hospicjum im. św. Łazarza, Stowarzyszenie WIOSNA czy Polska Akcja Humanitarna.

– Świat się zmienił, jest bogatszy, mądrzejszy, a jednak problemy, takie jak ubóstwo, głód, wojny nadal nas dotyczą. Jest to przygnębiające. Światełkiem w tunelu są organizacje pozarządowe, które profesjonalnie i z determinacją szukają długofalowych rozwiązań. Ważny aspekt w ich funkcjonowaniu odgrywa partnerstwo biznesowe, dla którego celem jest nie tylko zysk, ale przede wszystkim uniwersalne wartości i pozytywny wpływ na społeczeństwo. Jest to powód, dla którego BP tak chętnie angażuje się w pomoc od początku naszego istnienia w Polsce, czyli ponad 25 lat – mówi Bogdan Kucharski, prezes BP w Polsce.

Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, wskazał proste początki historii pomocy: nakarmić, schronić, pozwolić przeżyć. Na szczęście nie jesteśmy już na tym etapie.

Autorzy raportu zwracają główną uwagę na zmiany dotyczące formy pomocy. Lata temu chodziło o przeżycie. Dziś organizacjom pozarządowym zależy na wyrównywaniu jakości życia, na godnym życiu. Ksiądz Andrzej Augustyński ze Stowarzyszenia SIEMACHA mówi, że skala głodu jest zdecydowanie mniejsza, a głównymi problemami są jakość pożywienia, złe nawyki żywieniowe, otyłość i choroby, które są tego konsekwencją. Prezes Hospicjum im. św. Łazarza wskazuje, że w niedalekiej przyszłości wyzwaniem stojącym przed NGO (non-government organization – organizacje pozarządowe) może być wolontariat. W naszych czasach głównymi aspektami zainteresowań społeczeństwa jest rozwój osobisty, inwestuje się w centra młodzieżowe czy centra dla seniorów, co jest oczywiście bardzo dobre, ale coraz rzadziej wspomina się o empatii i zaangażowaniu na rzecz innych.

– W przyszłości na pewno wyzwaniem będzie wolontariat i brak społeczników chcących zaangażować się w pomoc innym – mówi Jolanta Stokłosa, prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza.

Stowarzyszenie WIOSNA wskazuje potrzebę wprowadzenia zmian systemowych. Wg najnowszego raportu o biedzie w większości rodzin, którym potrzebne jest wsparcie materialne, występuje ciężka choroba jednej z osób. Janina Ochojska, założycielka PAH, zwraca uwagę, że w świecie dzieje się o wiele więcej dobra niż przypuszczamy, w tym świecie jest przyjaźń, współpraca, gdzie razem tworzymy wspólne dobro.

To, co jest niezmienne i krzepiące, jeśli chodzi o Polskę i Polaków, to chęć pomagania, chęć osobistego reagowania na apele o pomoc osobom potrzebującym, nawet jeśli są daleko od nas. Polskie społeczeństwo niezmiennie jest aktywne, chętne do pomocy i oczekuje od organizacji aktywizacji.

– W latach 90. Polacy zbierali głównie dobra materialne dla potrzebujących. Dzisiaj zdecydowanie częściej są to datki pieniężne. Pokazuje to zaufanie społeczne i większą świadomość, że my, jako NGO, wiemy najlepiej, jakie są światowe problemy i na co te środki powinniśmy przeznaczać – dodaje Katarzyna Górska z PAH.

