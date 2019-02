Mentor Polaków na miarę czasów

Dlaczego polscy przedsiębiorcy powinni inwestować we własny rozwój?

Bo jeśli chcą rosnąć, to muszą zdobywać nowe kompetencje. W przedsiębiorczości sprowadzają się one do zarządzania, marketingu, finansów i rozwoju osobistego. Bez nich nie tylko nie rozwiną biznesu ani siebie, lecz cofną się – bo świat ich wyprzedzi. Przewagę konkurencyjną dziś coraz bardziej zdobywa się inteligencją, a jej podstawą jest posiadana wiedza.

Czy przedsiębiorcy potrzebują rozwiązań naukowych? I czy nauka potrzebuje przedsiębiorców?

Te dwa paradygmaty zdecydowanie potrzebują siebie wzajemnie. Polska nauka nadal w wielu aspektach odstaje od rynkowych potrzeb. Przygotowuje ludzi powtarzających, a nie myślących samodzielnie; uczy zupełnie nieprzydatnych informacji, o których nikt w pozaszkolnym życiu nie będzie pamiętał. Ale biznes też ma problemy – jest intuicyjny, mały pod kątem rozmiaru oraz mentalności. Brakuje mu naukowych rozwiązań, które zostałyby przedstawione przez bizukowca – czyli naukowca wywodzącego się z biznesu albo przedsiębiorcę, który bazuje na modelach naukowych. Dopiero wtedy mamy synergię tego, co praktyczne i potrzebne, z tym, co skalowalne i faktycznie sprawdzone. Czyli biznesu z nauką.

Załóżmy, że przykładowy czytelnik to przedsiębiorca, manager lub pracownik na dowolnym stanowisku, który planuje rozwój swojej kariery i postanawia zacząć robić cokolwiek w kierunku dokształcania się. Co może zrobić na „dzień dobry”? W którym kierunku powinien pójść? Jak ma skutecznie ocenić, która forma dokształcania, studiów czy kursów byłaby mu najbardziej potrzebna?

Po pierwsze: warto, by poznał ideę tzw. life long learning, czyli uczenia się przez całe życie. Dziś skończenie studiów jest standardem, który nikogo nie dziwi. Powszechnie wiadomo, że nie wystarczy on już do prowadzenia biznesu. Następnie powinien skupił się na rozwoju określonych kompetencji, które są mu potrzebne. Przedsiębiorca powinien znać się na zarządzaniu, marketingu, finansach i psychologii. Menedżerowi – w zależności od branży – powinny wystarczyć kwestie dotyczące zarządzania i elementów psychologii. Pracownik natomiast będzie rozwijał kompetencje związane ze stanowiskiem.

Praktycznie większość wymienionych kompetencji można zyskać lub podnieść u pana.

To prawda. Od lat prowadzę szereg kursów, zajęć, seminariów i innych form edukacyjnych dla bardzo różnych grup docelowych. Przygodę ze świadomym rozwojem osobistym można zacząć od jednej z moich książek, których wydałem do tej pory 16. Polecam też kursy e-learningowe, często inicjowane poprzez moje bezpłatne wystąpienia na żywo. Zwykle po takich audycjach live sporo widzów zapisuje się albo na kurs online, albo na EdduCamp – event szkoleniowy dla ponad 1000 osób, który organizuję dwa razy w roku, albo na cykl trzydniowych seminariów dla kilkudziesięciu osób, co polecam szczególnie jako jedną z najintensywniejszych form nauki. Rokrocznie rośnie też liczba podmiotów zainteresowanych naszym coachingiem czy mentoringiem skrojonym na miarę – na potrzeby albo pracowników, albo menedżerów, albo zarządu. Praktycznie każdy może więc znaleźć w tym szerokim wachlarzu propozycji coś odpowiedniego dla siebie.

Od najbliższego roku uruchamia pan w swoim instytucie studia podyplomowe. Dla kogo są one przeznaczone? Czego można od nich oczekiwać?

Są przeznaczone dla menedżerów zarządzających zespołami, handlowców zajmujących się sprzedażą i marketingiem oraz trenerów prowadzących grupy. Można się od nich spodziewać bizukowego przygotowania do powyższych trzech zawodów – czyli zdobycia konkretnych kompetencji z zakresu nauk zarządzania, marketingu i public speakingu. Bazujemy wyłącznie na nowoczesnych, sprawdzonych rozwiązaniach. Zajęcia prowadzą ludzie z tytułem minimum doktora, którzy od lat poruszają się na rynku, są niezaprzeczalnymi ekspertami i mają mierzalne wyniki swojej działalności. Nie ma u nas ani tzw. praktyków uczących z doświadczenia, których inni nie mogą powielić – bo brakuje w nich modeli – ani teoretyków, którzy nie potrafią pokazać tego, o czym uczą, bo nie wyszli nigdy poza mury uczelni. Wprowadzamy nową jakość nauczania na polskim rynku, gdzie teoria i praktyka łączy się w jedną, spójną całość. I wiemy, co oferujemy. Można sprawdzić, jakie mamy wyniki, bo właśnie po owocach poznaje się ekspertów.

Najambitniejszym biznesmenom proponuje pan prestiżowe studia MBA. Jaki jest ich główny walor i dlaczego to właśnie z tej – a nie innej – oferty warto skorzystać?

Polski biznes cierpi na problemy, które muszą zostać rozwiązane, jeśli polska przedsiębiorczość ma się rozwinąć. Sam jestem przedsiębiorcą, pracuję jako konsultant z biznesem na całym świecie i wiem, jak te problemy rozwiązać. Jak przejść z zarządzania rodzinnego na profesjonalne; dlaczego model korpo w sektorze polskiego MŚP się nie sprawdza; jak sprzedawać Polakom i wyjść z biznesem za granicę; jak dokładnie analizować rynek, planować pracę, wyznaczać cele, zarządzać finansami; jak profilować klientów; jak negocjować; jak dobierać odpowiednich pracowników i motywować zespół; jak zbudować personal brand – w tym zakresie się doktoryzowałem – i wreszcie, jak zacząć zarabiać na tym naprawdę konkretne pieniądze. To ja stworzyłem program tych studiów, to ja wybieram osoby, z jakimi pracuję. Wierzę, że jestem gwarantem spełnienia wyśrubowanych oczekiwań moich klientów.