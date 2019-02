PKL: sięgając szczytów

Pierwszy wagon kolei na Kasprowy Wierch wjechał na szczyt 15 marca 1936 r. To właśnie tam znajduje się prowadzona przez PKL najwyżej położona w Polsce restauracja Poziom 1959. Bez względu na to, jaka akurat panuje temperatura na szczycie, lokal zawsze zapewnia idealne warunki, aby napić się dobrej kawy i zjeść posiłek. Jakość gwarantują Polskie Koleje Linowe, natomiast niezapomniane widoki – Matka Natura.

Mówi się, że droga na szczyt bywa trudna, ale z PKL zawsze jest łatwa i przyjemna. Firma przewozi turystów do najpopularniejszych lokalizacji w polskich górach, gdzie zapewnia atrakcje niezbędne dla udanego wypoczynku. Już sam przejazd koleją linową to pierwszorzędne przeżycie, szczególnie dla najmłodszych. Spółka zadbała, aby tych wrażeń nie zakłóciło oczekiwanie w kolejce po bilet. Ten można kupić online, wydrukować, przesłać SMS-em, pobrać na telefon lub odebrać w biletomacie.

Wielu odwiedzających Zakopane turystów wjeżdża na Gubałówkę, która jest na pierwszym miejscu pośród wszystkich lokalizacji w kraju, gdy chodzi o ilość „zameldowań” użytkowników Facebooka.

– Chcemy, by Gubałówka była symbolem góralszczyzny w nowoczesnej formie. Pokazywała tradycje góralskie, architekturę, która tam powstała, muzykę, jedzenie. Wokół tego organizujemy rodzinny pobyt. Tam stworzyliśmy najwyżej położoną w Polsce plażę, która ma długą historię. Na zdjęciach z lat 30. można zobaczyć połacie leżaków, na których ludzie się wygrzewali – i do tego chcieliśmy wrócić. Na Gubałówce odbywało się również wiele imprez kulturalnych, dlatego dzisiaj do tego nawiązujemy, ale w nowoczesnej formie. Zbudowaliśmy na szczycie platformę, która pełni funkcję najwyżej położonej sceny muzycznej w Polsce. Organizujemy tam m.in. festiwal muzyczny Hej Fest, uznany za jeden z sześciu najbardziej oryginalnych na świecie – mówi Patryk Białokozowicz z zarządu Polskich Kolei Linowych.

Mówiąc o rekordach ośrodków prowadzonych przez Polskie Koleje Linowe, nie sposób pominąć Krynistler Snowpark. Jego długość wynosi ponad kilometr, co czyni go najdłuższym i największym snowparkiem w Polsce. Znajduje się w Jaworzynie Krynickiej, gdzie PKL oferuje trasy narciarskie o zróżnicowanym poziomie trudności, zarówno dla miłośników mocnych wrażeń, jak i tych zdobywających pierwsze doświadczenia. A jeśli przyjedziemy z całą rodziną, możemy liczyć na niezbędne udogodnienia i przystosowany dla nas hotel.

Poza wspomnianymi ośrodkami Polskie Koleje Linowe przewożą pasażerów na Górę Parkową w Krynicy Zdrój, Palenicę w Szczawnicy, Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim i Mosorny Groń w Zawoi. Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny klimat, do którego PKL nawiązuje, zapewniając turystom niezbędne atrakcje. Dla ułatwienia aż w sześciu lokalizacjach działa usługa PKLpass, dzięki której fani sportów zimowych mają możliwość zakupu biletów i skipassów z poziomu jednej karty w atrakcyjnych cenach.

Polskie Koleje Linowe, niegdyś kojarzone wyłącznie z transportem, przeszły metamorfozę, aby ostatecznie stać się wszechstronnym operatorem turystycznym z wysokim standardem obsługi klienta.

Dariusz Łakomski