Konferencja bezpieczeństwo biznesu

Program konferencji:

9:00 – 09:30 – Rejestracja

9:30 – 10:00 – Wykład wprowadzający:

Identyfikacja współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa biznesu oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.

10:00 – 11:30 Panel I. Prawno-podatkowe ujęcie bezpieczeństwa biznesu na gruncie regulacji krajowych oraz międzynarodowych.

Ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności poprzez zastosowanie praktycznych rozwiązań prawnych mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa z uwzględnieniem procedur wewnętrznych oraz procesu restrukturyzacji.

Kontrola biznesowa narzędziem umożliwiającym ograniczenie ryzyka podatkowego w świetle zmian obowiązujących od 2019 roku.

Optymalizacja podatkowa w świetle klauzuli przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania – wyzwaniem, szansą czy zagrożeniem dla przedsiębiorczy?

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Panel II. Od zapewnienia „bezpieczeństwa” do budowania „trwałej odporności organizacyjnej”. Przegląd aktualnego stanu światowych badań empirycznych i próba zdefiniowania najważniejszych zagrożeń dla przedsiębiorstw w latach 2019-2020 w Polsce i na świecie.

Identyfikacja źródeł zagrożeń, ich charakterystyki i struktury na tle zmian ekonomicznych, demograficznych i technologicznych.

Nowe standardy, praktyki i normy w zarządzaniu bezpieczeństwem i budowaniu odporności przedsiębiorstw wobec potencjalnych zagrożeń

Identyfikacja zakresu niezbędnej wiedzy technicznej i organizacyjnej menedżera zarządzającego przedsiębiorstwem w celu wspierania bezpieczeństwa biznesu

Narzędzia wspierania zarządzeniem bezpieczeństwa organizacji: doświadczenia polskie na tle krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Przegląd i rekomendacje Instytutu Rescon.

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 – 16:00 Panel III. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody rozpoznawania i przeciwdziałaniu zagrożeniom. Narzędzia twarde i miękkie.

Detektywistyka korporacyjna - narzędzia psychologiczne i techniki wykrywania oraz rozpoznawania sygnałów niebezpiecznych zachowań pracowników, kontrahentów. Wykrywanie kłamstwa i analiza wiarygodności partnerów biznesowych

Zapobieganie wyciekom danych oraz ochrona informacji wrażliwych. Do czego służy „szumidło”?

Przygotowanie firmy do właściwej reakcji na incydenty zagrażające ciągłości działania przedsiębiorstwa. Rola zabezpieczeń technicznych i możliwości wykorzystania najnowszych technologii przez menedżerów przedsiębiorstw. Systemy security, przeciwpożarowe, cyber, automatyki budynkowej.

Rola testów i ćwiczeń w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu

16:00 – 16:30 Podsumowanie spotkania i zakończenie konferencji

Prowadzący:

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Grzegorz Ćwiek

Absolwent studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, absolwent brytyjskiego Bournemouth University, członek brytyjskiego The Business Continuity Institute, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania, bezpieczeństwem technicznym i organizacyjnym; od ponad dwudziestu lat związanych z branżą systemów bezpieczeństwa oraz praktyką budowania odporności organizacyjnej. Wieloletni pracownik, członek zarządu i doradca wiodących w branży firm międzynarodowych oraz inwestorów polskich i zagranicznych. Autor i współautor wielu publikacji na temat zarządzania bezpieczeństwem technicznym (w tym pożarowym), komunikacją, odpornością organizacyjną, ciągłością procesów biznesowych i zarządzania ryzykiem.

Andrzej Mroczek

Dyrektor biura śledczego i stosowanej psychologii kryminalnej Instytutu Bezpieczeństwa RESCON. Ekspert ds. terroryzmu i terroru kryminalnego. Specjalizuje się w rozpoznawaniu i interpretacji wskaźników behawioralnych i mikroekspresji w identyfikacji sygnałów niebezpieczeństwa. Współpracownik Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej. Członek Rady Programowej oraz koordynator Zespołu analiz zamachów bombowych i szkoleń Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Były funkcjonariusz Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz służb specjalnych.