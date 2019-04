PowerUp! pomaga rozwinąć skrzydła

Wiktor Kitzman, CEO FLYO Boards, pasjonat windsurfingu, z zapałem opowiadał o swoim innowacyjnym produkcie – desce surfingowej FLYO. Urządzenie wyposażone jest w napęd elektryczny, dzięki któremu może unosić się ok. metr nad powierzchnią wody oraz w pilota, umożliwiającego zdalne sterowanie. Konstrukcja deski, a szczególnie wbudowane w nią skrzydło, sprawia, że sprzęt nie tylko wygląda efektownie, ale także jest bezpieczny w użytkowaniu.

Drugie miejsce przyznano Eco Bean, projektowi naukowców z Politechniki Warszawskiej. Opracowana przez nich unikatowa technologia wykorzystuje zużyte fusy po kawie i umożliwia produkukcję z nich brykietów, stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych materiałów opałowych. Trzecią lokatę zajął start-up Hyper Poland z obszaru mobility, który zaprezentował platformę logistyczną składającą się z autonomicznych, w pełni elektrycznych pojazdów, opartych na ekologicznym systemie magnetycznym.

reklama reklama



Do tegorocznej, piątej edycji zgłosiło się niemal 300 zespołów, prezentujących rozwiązania dla przemysłu z obszaru energii, mobilności, technologii czystego powietrza, ciepłownictwa, cleantech i szeroko rozumianych technologii smart. Już kolejny raz rekordzistą pod względem liczby zgłoszeń okazała się Polska, z której nadesłano 46 aplikacji.

Podczas regionalnej gali finałowej w Warszawie przed jury oraz publicznością swoje produkty i usługi zaprezentowało 10 najbardziej obiecujących polskich start-upów.

– Możliwość globalnego zastosowania innowacji oraz perspektywa ich rozwoju były głównymi kryteriami naszej oceny. Start-upy biorące udział w finale krajowym zaprezentowały różnorodne rozwiązania, jednak to w FLYO Boards dostrzegliśmy największy potencjał. Firmę czekają teraz przygotowania do Wielkiego Finału, w których będzie reprezentować nasz kraj. A jest o co walczyć, ponieważ dostęp do wiedzy i sieci kontaktów InnoEnergy, które zainwestowało między innymi w Skeleton Technologies oraz Ferroamp Elektronik AB notowaną na Nasdaq Frist North, to niepowtarzalna szansa na globalną ekspansję biznesu – mówi przewodniczący jury, Sebastian Siuchta, Business Creation Officer w InnoEnergy Central and Eastern Europe.

Michał Maćkowiak, Head of Innovation w RAFAKO S.A. będącym już po raz kolejny Gold Partnerem konkursu, a także członek jury, dodaje: – Tegoroczna edycja, co bardzo mnie cieszy, wyniosła konkurs na kolejny, wyższy poziom. Cieszy przygotowanie i jakość projektów, wzrastająca z roku na rok, a RAFAKO, będąc sponsorem tego wydarzenia już trzeci rok z rzędu, może o tym najlepiej zaświadczyć. Przy ocenie decydująca była zbieżność prezentowanych innowacji z rozwiązaniami poszukiwanymi przez RAFAKO, rynkowa wartość projektu i jego skalowalność, a także sposób i forma prezentacji. FLYO spełniał te kryteria w największym stopniu i z ciekawością będę obserwował dalsze losy tego ambitnego zespołu.

W tym roku do grona partnerów wspierających konkurs PowerUp! dołączyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Maciej Martyniuk, dyr. Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR, zasilił skład jury.

– Oferta NCBR kierowana jest do przedsiębiorców różnej wielkości. W naszym portfolio nie brakuje programów kierowanych do zespołów, których pomysły są dopiero w fazie preseed lub seed, a także na etapie start-upu – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.– Wierzymy, że połączenie entuzjazmu ze znajomością nowych technologii, które wyróżnia młodych ludzi, jest wartościowym źródłem innowacji.

W gronie partnerów głównych znalazła się również ukraińska firma energetyczna DTEK, dla której konkurs PowerUp! to szansa na odkrycie innowacyjnych produktów i usług.

– Szukamy rozwiązań w zakresie produkcji gazu i węgla, wytwarzania ciepła, energii odnawialnej, budowy sieci, e-mobilności, efektywności energetycznej i obsługi klienta – wylicza Emanuele Volpe, DTEK Chief Innovation Officer.

Prezentacjom uczestników przyglądali się także przedstawiciele mediów oraz inwestorzy.

FLYO Boards wraz ze zwycięzcami pozostałych 13 finałów krajowych (odbywających się m.in. w Grecji, Czechach czy Estonii) powalczy o główną nagrodę pieniężną 50 tys. euro i szansę na finansowanie do wysokości 150 tys. euro w prestiżowym akceleratorze biznesu Highway® by InnoEnergy.

Laureat piątej edycji PowerUp! zostanie wyłoniony 21 maja br. w Krakowie podczas Impact’19 – jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Anna Knapek