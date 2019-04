Businesswoman, która wyprzedza swoje czasy

Kochasz swoją pracę?

Tak, zdecydowanie. Uwielbiam to, co robię i to, w jaki sposób potoczyła się moja kariera.

reklama reklama



Opowiesz o tym?

Wiele lat pracowałam jako dyrektor działu HR w jednej z większych polskich firm. Mimo, że ten czas mam za sobą, nadal uważam relację „pracownik – pracodawca” za fascynującą i zawsze będę bacznie obserwować, jak ewoluuje, dopasowując się do nowych wymagań. Teraz, patrząc z perspektywy właścicielki firmy software’owej, którą się stałam, jest to dla mnie szczególnie ważne.

Czy w prowadzeniu Coders House pomaga ci doświadczenie związane z zasobami ludzkimi?

Oczywiście! Widzę, jak zmienia się współczesny rynek pracy i wiem, jak ważne staje się łączenie kompetencji miękkich – interpersonalnych i twardych – specjalistycznych. Mój zespół składa się z ludzi o wielu talentach. Na pokładzie musimy mieć między innymi doskonałych front-end developerów, testerów oraz project managerów, którzy poprowadzą projekt od A do Z. Kluczowe są również działy marketingu i kreacji.

I takich ludzi macie?

Tak. Bez fałszywej skromności powiem, że zespół Coders House jest wszechstronny, a przez to wybitny. Wszystko dlatego, że mamy hiperwysokie ambicje i udaje nam się je realizować!

A może… kryptowysokie?

(Śmiech) Dobrze wiem, do czego zmierzasz.

To prawda, że stworzyliście kryptowalutę?

Owszem, w 2018 roku nasz zespół specjalistów stworzył kryptowalutę FuturoCoin i nieustannie pracuje nad rozwojem tego projektu.

Dlaczego branża powinna się nim zainteresować?

FuturoCoin to solidna i nowoczesna kryptowaluta. Kryje w sobie szereg funkcjonalności. Chcemy, by była mocna, by warto było w nią inwestować. Projektując FuturoCoina zależało nam na jego użyteczności, na tym, by mógł stać się środkiem płatniczym wykorzystywanym w sklepach czy restauracjach. Tym sposobem FTO ma szansę zastąpić waluty tradycyjne. Jestem przekonana, że to nasza przyszłość.

Jak prowadzić duży zespół w pracach nad tak innowacyjnym projektem?

W procesie twórczym niezmiernie istotna jest praca zespołowa. Najważniejsi są ludzie i zaufanie do nich. Współpracuję z każdym z działów i zawsze jestem do ich dyspozycji. Na pokładzie mamy wiele osób z różnymi kwalifikacjami, bo takich właśnie wymagają innowacyjne projekty – choćby takie, jak kryptowaluta. Dodam, że siłą sprawczą odważnych rozwiązań jest energia do pracy. Naprawdę warto lubić to, co się robi i w pewnym sensie potrafić się z tym utożsamić. Wierzyć w to.

Jesteś nominowana do tytułu „Symbol Kobiety w Biznesie”. Jako kobieta, jaki ślad w branży, w której jesteś obecna, chciałabyś po sobie zostawić?

Poza tym, co oczywiste, czyli dostarczaniem na rynek nowoczesnych, technologicznych narzędzi, chciałabym inspirować inne kobiety. Dodawać im odwagi tym, co sama robię i być dowodem, że w swojej karierze można zajść naprawdę daleko – niezależnie od płci. Wpadł mi ostatnio w oko bardzo interesujący wywiad z założycielką Fundacji Liderek Biznesu – Iwoną Kozerą na temat kobiet w biznesie. Naprawdę mnie poruszył. Rozmówczyni wspomina w nim m.in. o badaniu „Za mało kobiet w zarządach. Dlaczego nic się nie zmienia?”, mówiąc, że kobiety z przypisywanymi sobie cechami są w firmach na wagę złota. Mają doskonałe wykształcenie, nie boją się zmian, reprezentują wiele umiejętności, ale niestety często same siebie oceniają zbyt surowo.

Ciebie też to dotyczy?

Pytasz, czy jestem dla siebie surowa?

Tak.

Zdarza mi się. Poza byciem businesswoman, jestem tylko człowiekiem. Jak każdy z nas, we wszystkim, co jest moim udziałem, chciałabym być możliwie najlepsza, a przecież tak się nie da. Przez lata nauczyłam się jednak ujarzmiać swojego wewnętrznego krytyka (śmiech). Staram się udoskonalać na każdej płaszczyźnie – zawodowej i prywatnej. To, co mi nie wychodzi, jest moim motorem do zmian.

Co jest według ciebie najważniejsze w prowadzeniu biznesu?

Najważniejszy jest pomysł na biznes. Ważne jest, by nadążać za swoimi czasami, a właściwie… aby je wyprzedzać.

I stąd właśnie twoje zainteresowanie sektorem IT i powołanie do życia Coders House?

Tak, to moja osobista ewolucja. W branży IT jest coś magicznego, co mnie bardzo inspiruje i napędza. W szczególności są to prostota działania, jasne reguły, sposób pracy.

Prostota działania? Przypomina mi się programistyczny żart: „Dziwne, u mnie działa”.

(Śmiech) A widzisz… Tak, jak w przypadku stereotypowego postrzegania kobiet w biznesie, często bardzo stereotypowo postrzegamy środowisko informatyczne. Prawda jest jednak taka, że to obszar, w którym praca jest niezwykle usystematyzowana. W programowaniu istnieje mnóstwo reguł, które z powodzeniem znalazłyby zastosowanie w naszym codziennym życiu!

Na przykład jakie?

Choćby zasada KISS, która oznacza Keep It Simple, Stupid i mówi nam, by wszystko robić w możliwie najprostszy sposób, bez zbędnych udziwnień czy komplikacji. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podoba. Podkreślę, że nasza spółka pracuje nad kilkudziesięcioma projektami digitalowymi – wszystkie wewnętrzne procesy muszą przebiegać tak prosto, jak tylko się da. Ale nie prościej, parafrazując Einsteina (uśmiech).

Poza programistycznym, to też męski sposób myślenia. Często spotykasz się ze stwierdzeniem, że twoja działalność to teren zarezerwowany dla mężczyzn?

Aż nazbyt często. Jednak, jak widać po naszej rozmowie, to zaczyna się zmieniać. Moja firma zatrudnia wiele kobiet i jestem z tego dumna. To wspaniałe dziewczyny, które zajmują się analizą biznesową, projektowaniem stron internetowych, testowaniem produktów IT oraz budowaniem strategii marketingowej. Praca i ciągły rozwój nie przeszkadzają im w posiadaniu rodziny, wychowywaniu dzieci. Szczerze, właśnie za to podziwiam nas – kobiety. Jesteśmy niezłomne.

A co jest dla ciebie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o prowadzenie dużej spółki?

Wyzwaniem jest podtrzymanie motywacji w zespole, zwłaszcza kiedy na którymś z etapów projektu coś się nie udaje. Wyzwaniem jest również zbudowanie zaufania użytkowników produktów, które dostarczamy. Przecież wszystko, nad czym pracujemy, dedykowane jest ludziom. Musimy działać holistycznie – dostarczać rozwiązania intuicyjne, proste w obsłudze, takie, które podbiją serca naszych odbiorców. Bez nich nie byłoby nas!

Macie na koncie sukcesy?

Tak, oczywiście. Sam fakt, że już teraz posiadamy w swym portfolio bardzo szeroką gamę produktów to sukces. Od początku istnienia firmy z powodzeniem działamy globalnie. Życzę mojemu teamowi i sobie, aby było tak dalej.

Czego jeszcze można ci życzyć?

Dużo czasu! (śmiech) I jak zawsze, każdemu – dużo zdrowia.

Rozmawiała: Anna Knapek