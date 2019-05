Kapitał, mentoring i Smart Money – trzy filary PowerUp!

Już po raz piąty start-upy z 24 krajów Europy Środkowo-Wschodniej stanęły do walki w organizowanym przez InnoEnergy konkursie PowerUp!. Tegoroczni Laureaci zaprezentowali grafenowy czujnik przeznaczony do monitorowania temperatury powierzchniowej. Produkt w postaci bardzo cienkiej folii można nałożyć na dowolne niemetalowe podłoże. Rozwiązanie może być stosowane m.in. w bateriach pojazdów elektrycznych i akumulatorach sieciowych. Przedłuży ich żywotność i zapewni bezpieczeństwo użytkowania.

— Zgłosiliśmy się do PowerUp!, ponieważ poszukiwaliśmy wsparcia nie tylko w postaci określonego kapitału, ale również doradztwa i mentoringu. InnoEnergy jest właśnie takim inwestorem, dlatego bardzo cieszymy się, że dostaliśmy szansę, aby z nim współpracować. Już w najbliższej przyszłości zakończymy testy i wprowadzimy produkt na rynek — mówi Patrik Krizansky, odpowiedzialny za Business Development w Danubia NanoTech.

reklama reklama



Drugie miejsce i 10 tys. euro przyznano Atlant 3D z Łotwy, którego projekt umożliwia wykorzystywanie druku 3D do prototypowania mikro- i nanosystemów oraz urządzeń. Ostatnie miejsce na podium oraz nagrodę w wysokości 5 tys. euro otrzymał start-up V-Chiller z Węgier, autor urządzenia chłodzącego opartego na metodzie próżniowej.

Tegoroczna gala finałowa odbyła się w Krakowie podczas Impact’19 — jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w tej części Europy. Przed jury oraz publicznością, skupiającą m.in. inwestorów, przedstawicieli przemysłu, a także mediów, swoje produkty i usługi zaprezentowało 14 start-upów. Finaliści to laureaci krajowych finałów PowerUp! na Węgrzech, w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Serbii, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Turcji i Grecji. Polskę reprezentował start-up FLYO Boards ze swoim projektem innowacyjnej deski surfingowej.

Po raz pierwszy w historii konkursu przyznano dodatkową nagrodę specjalną Clean Air Challenge Award. Otrzymał ją start-up Roofit.solar, producent materiałów do pokrycia dachów, będących jednocześnie panelami do wytwarzania energii. Sponsorem nagrody była firma Veolia, która tworzy, rozwija i wdraża innowacyjne rozwiązania, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

— W Polsce stan powietrza jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją samorządy i przemysł. Dlatego wszystkie rozwiązania, które przyczyniają się do jego poprawy, zasługują na uznanie i wsparcie. Bardzo cieszę się, że firmy start-upowe tworzą nowe technologie w tym zakresie i podzielają misję Veolii — odnawianie zasobów świata i troskę o środowisko. Jestem dumny, że to właśnie Veolia jest pierwszym mecenasem nagrody Clean Air Challenge Award — powiedział Fabien Ferrer, wiceprezes zarządu i zastępca dyrektora generalnego grupy Veolia w Polsce.