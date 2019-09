Nieustanny głód sukcesu w MOKATE

Przyrównajmy sukces do kawy. Arabica to ciężka praca, a robusta to talent. Jaką mieszanką jest Adam Mokrysz?

Nie da się osiągnąć sukcesu bez ciężkiej pracy. Ale także ciężka praca, która nie idzie w parze z talentem i odpowiednimi predyspozycjami, nie da nam sukcesu. Dlatego myślę, że można mnie zdefiniować jako odpowiednio wyważoną mieszanką obu tych kaw. A efektem tej mieszanki jest dziś rosnąca pozycja międzynarodowa Grupy MOKATE, jej dynamiczny rozwój organiczny oraz dalsza rozbudowa portfolio w oparciu o innowacyjne produkty.

Czy ciężko zarządza się firmą rodzinną, z którą jest się emocjonalnie związanym? Może łatwiej byłoby być bezdusznym prezesem, patrzącym tylko na cyfry?

Zdecydowanie – byłoby prościej, jednak nie umiałbym patrzeć na wszystko przez pryzmat cyfr. Świadomość, że moja rodzina od kilkudziesięciu lat rozwija biznes, jakim jest Grupa MOKATE, to dla mnie wielkie zobowiązanie. Podjąłem się go z dumą i dużą motywacją do realizowania kolejnych celów. Zdaję sobie sprawę, że to także ogromna odpowiedzialność za firmę – za jej przyszłość, za rozwój, za bezpieczeństwo ludzi, którzy tworzą ją razem z nami. Zawsze powtarzam, że to właśnie ludzie są naszym największym kapitałem. Mam tego głęboką świadomość i pełne przekonanie.

Jakie są największe wyzwania sukcesorów?

Z chwilą przejęcia sterów firmy sukcesor obarczony jest ogromną odpowiedzialnością. Za pracowników, za dalszy rozwój i perspektywę, a także za cały dotychczasowy dorobek nestorów. Co więcej, nie chodzi przecież tylko o to, by kontynuować działalność firmy, ale by sukcesja była motorem napędowym jej rozwoju. By zdobywać kolejne szczyty. Wyzwań jest mnóstwo i z pewnością nigdy ich nie zabraknie. Kluczowe jest jednak to, by cały czas być głodnym sukcesu. By odkryć w sobie gen zwycięzcy – DNA zdobywcy. Jedna z moich maksym, którymi kieruję się w życiu, mówi: bądź PHD, ale nie po doktoracie. Czyli bądź poor, hungry, determined – zawsze głodny sukcesu, niezależnie od tego, co robisz. Miej i utrzymuj energię osoby, która dopiero zaczyna budować biznesy. Ta maksyma doskonale sprawdza się w moim codziennym życiu. Życiu sukcesora.

Historia marki MOKATE to nie tylko pasmo sukcesów. Zapewne nie każda decyzja była trafiona, nie każda inwestycja udana. Czego uczą porażki? Czy lepiej popełnić błąd, czy nie podjąć ryzyka?

W Grupie MOKATE staramy się, by każde podejmowane przez nas ryzyko było jak najlepiej wyważone i skalkulowane. Próbujemy przewidzieć skutki podejmowanych decyzji i ich konsekwencje. To pozwala na redukcję ryzyka porażki, choć oczywiście tego ryzyka w całości nie eliminuje. Zdecydowanie uważam jednak, że lepiej podjąć próbę i działać, niż nie podjąć ryzyka. W końcu przedsiębiorczość to podejmowanie ryzyka. Ryzyko to nieodłączny element biznesu i jeden z czynników, które napędzają go i rozwijają. Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Na błędach się uczymy, wyciągamy z nich bardzo cenne lekcje, dzięki którym kolejne nasze decyzje są bardziej trafione.

Zewsząd słyszy się, że nastał rynek pracownika. Coraz trudniej znajdować nowe kadry, trzeba też umieć je utrzymać. Jak MOKATE stara się wyróżnić w gąszczu pracodawców?

Firmę MOKATE tworzą wspaniali ludzie. Pracownicy to nasi ambasadorzy, z którymi rozwijamy przedsiębiorstwo na co dzień. Oni najlepiej świadczą o tym, że MOKATE jest godne uznania i zaufania. I że warto podejmować tu pracę. To, że udaje nam się ściągać do MOKATE ludzi z talentem i inicjatywą, którzy potem pracują z nami wiele lat, to jedna z miar naszego sukcesu na rynku pracy i tego, że potrafimy w tym wspomnianym gąszczu się wyróżnić. Dodatkowo, cały czas pracujemy także nad tym, by oferta MOKATE jako pracodawcy była coraz bardziej atrakcyjna. Dążymy do tego, by każdy nasz pracownik mógł z przekonaniem powiedzieć: jestem dumny, że pracuję w MOKATE.

Produkty z logo MOKATE są gwarancją najwyższej jakości. Pokazują także, że jakość nie jest przypisana jedynie do produktów premium, ale możliwa jest we wszystkich segmentach. Czy cena musi być wrogiem jakości?

Oczywiście, że nie – choć trzeba mieć świadomość, że za najwyższą jakość trzeba zapłacić więcej. W MOKATE dokładamy wszelkich starań, by w obrębie danej grupy asortymentowej wysoka jakość była wyróżnikiem naszych wyrobów. Oferujemy możliwie wysoką jakość i chcemy, by klient płacąc za nasz produkt otrzymał maksimum tego, co w określonej cenie może dostać. A to nie zawsze powszechna praktyka wśród producentów.

Jednym z elementów, dzięki którym MOKATE odniosło tak duży sukces, jest podążanie za dewizą „stwórz kategorię, a będziesz w niej liderem”. Jakich innowacji produktowych możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach?

Innowacyjność produktów MOKATE jest jedną z ich najważniejszych cech oraz stanowi mocną przewagę konkurencyjną firmy. Nasze działy technologii, NPD oraz R&D stale pracują nad nowymi innowacjami produktowymi. Efekty tych prac muszą wpisywać się w najnowsze trendy konsumenckie.

Geograficzna ekspansja produktów Grupy MOKATE od lat budzi uznanie zarówno w branży, jak i w szerokim środowisku biznesowym. Potwierdzeniem tego jest również nominacja do nagrody Symbolu Polskiego Sukcesu 2019. Jak wysoko sięgają zagraniczne aspiracje MOKATE?

Utrzymywanie i rozwój silnej pozycji międzynarodowej to inwestowanie w rynek, markę, świadomość konsumenta. Elastyczność i ciągła analiza rynków, na których już sprzedajemy oraz tych, na które chcemy wejść – są bardzo istotne. Pozwalają na minimalizowanie ryzyka związanego z nietrafionymi decyzjami biznesowymi, a także na skuteczny i dynamiczny rozwój na danym rynku. Sam eksport absolutnie nie gwarantuje sukcesu, a jest jedynie jedną z dróg rozwoju. Trzeba wiedzieć, jak tą drogą podążać. Dlatego chcę, byśmy konsekwentnie realizowali plany i założenia biznesowe czynione długofalowo. Mówimy, że nasze marki to nasze dzieci – MOKATE, LOYD, Minutka, NYCofee, Marilla, Alpino i MOKATE Ingredients. Aktywnie wspieramy marki, systematycznie inwestując w marketing i konsu-mentów. MOKATE rozwija się w oparciu o ustaloną, długofalową i konsekwentną strategię rozwoju. Marzenia tworzą rzeczywistość i lubią się spełniać. Wystarczy tylko, że będziemy tego chcieli i konsekwentnie do tego dążyli.

Grupa MOKATE zatrudnia ponad 1700 osób w Europie i na świecie. Jest jednym z największych polskich prywatnych producentów i eksporterów markowych produktów spożywczych. Wytwarza ponad 50 rodzajów różnych produktów: napojów kawowych instant, miksów kawowych, kawy mielonej i ziarnistej, herbat czarnych, owocowych i ziołowych oraz ciastek. Jest jednym z wiodących, międzynarodowych graczy na rynku produkcji surowców mleczno-tłuszczowych dla przemysłu spożywczego.