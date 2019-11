Dbamy o środowisko

Dartom działa na europejskim rynku od 1990 r. W 2020 r. będzie obchodzić 30. rocznicę funkcjonowania. Zlokalizowana w Grodzisku Mazowieckim firma posiada flotę ponad 450 samochodów ciężarowych, które wyróżnia charakterystyczny wygląd – żółty kolor. Pojazdy spotkać można na terenie całego kraju i Europy. Nieprzerwanie priorytetem przedsiębiorstwa jest świadczenie usług transportowych, które cechuje najwyższa jakość.

Pięć filarów zrównoważonego rozwoju

Swoje działania firma opiera na strategii zrównoważonego rozwoju obejmującego pięć składowych. Pierwsza to Top Eco Truck, czyli ekologiczne samochody w najwyższym standardzie – ukierunkowanie na ochronę środowiska i poprawę komfortu pracy kierowców. Średni wiek ciągników siodłowych firmy to 1 rok. Pojazdy wyposażone są w najprzestronniejszą kabinę dostępną na rynku oraz spełniają wymagania najwyższej klasy ekologicznej EURO 6.

Druga, Safe and Eco Driving, ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno w czasie jazdy, jak i podczas załadunku i rozładunku samochodów oraz redukcję zużycia paliwa poprzez ekonomiczną jazdę. Profesjonalny trener zatrudniony w Dartomie opiekuje się wszystkimi kierowcami, dba o ich bezpieczeństwo w trakcie wymagającej pracy i uczy, jak można dotrzeć do celu równie szybko jak dotychczas, ale zużywając mniej paliwa, a co za tym idzie – emitując do atmosfery dużo mniej szkodliwych dla zdrowia substancji.

Pro Eco to filar działań zmierzający również w kierunku ochrony środowiska, ale nie związany bezpośrednio z transportem towarów. W ramach tej strategii firma prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami, wodą i energią.

– W celu zmniejszenia zużycia tradycyjnej energii elektrycznej zdecydowaliśmy się na budowę farmy fotowoltaicznej, która w 100% pokryje nasze zapotrzebowanie. Dodatkowo ograniczamy zużycie papieru poprzez przejście na dokumentację cyfrową – podkreśla Dariusz Szumacher, prezes zarządu Dartom Sp. z o.o.

Filar Safe Work ma na celu zapewnienie jak najlepszych warunków pracy oraz ograniczenie ryzyk związanych z jej wykonywaniem. Dartom określił bezpieczne praktyki pracy oraz procedury działań, o czym przypomina prowadząc regularne szkolenia w tym zakresie. Wszyscy, których praca tego wymaga, otrzymują również odzież ochronną zapewniającą bezpieczeństwo pracy.

Wreszcie Better Society to filar oparty na polityce CSR. Obejmuje wsparcie organizacji charytatywnych, lokalnych społeczności oraz sponsoring. Firma jest sponsorem wielokrotnego mistrza Polski w tenisie stołowym – drużyny Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

– W ramach ukłonu w stronę lokalnej społeczności prowadzimy bezpłatne zajęcia tenisa stołowego we wszystkich szkołach podstawowych w Grodzisku Mazowieckim. Oprócz tego organizujemy różnego rodzaju eventy i wspieramy lokalne inicjatywy społeczne – dodaje Andrzej Szymański, dyrektor zarządzający spółki.

Warto podkreślić, że na potwierdzenie swojej jakości firma wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001, ISO 14001, HACCP i SQAS.

Ekspert rynku logistycznego

Dartom czynnie uczestniczy w targach transportowych. Jako jedna z nielicznych firm polskich grodziski przewoźnik jest uczestnikiem największych targów spedycji i transportu organizowanych w Monachium. Przedstawiciele firmy regularnie zapraszani są na konferencje transportowe, do prasy i telewizji, gdzie występują jako eksperci komentujący trendy rynku logistycznego. Wymiernymi wskaźnikami świadczącymi o rozwoju biznesu jest rosnący obrót oraz systematyczne zwiększanie liczby pracowników firmy. A obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia ich ponad 350.

„Transport sukcesu” to motto, które przyświeca działaniom Dartomu. Firma ma na swoim koncie liczne wyróżnienia, tak jak: Gazele Biznesu, Operator Logistyczny Roku czy Quality International. Dartom został także nominowany do grona najlepszych przedsiębiorców programu Symbol 2019 w kategorii Transport i Logistyka.

Jacek Bies