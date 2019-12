Coders House – wrocławski symbol innowacji

Tym razem szczególnie wyróżniona została Paulina Woźniak – CEO firmy. Redakcja „Monitora Rynkowego” i „Monitora Biznesu” przyznała jej tytuł Symbolu Kobiety Sukcesu 2019. W czym tkwi sekret powodzenia businesswoman i jej przedsiębiorstwa?

Obywatele świata

Wrocław, Dolny Śląsk. Choć to właśnie tam swoje korzenie ma firma Coders House, z całą pewnością można ją nazwać przedsiębiorstwem typu „born global”. To software house, w którym sztab profesjonalistów nieustannie pracuje nad rozwojem cyfrowych produktów i usług, jak nowoczesne strony internetowe, aplikacje czy platformy. Te z kolei docierają do odbiorców z całego świata. Nowe technologie mają służyć w końcu nam wszystkim – przekraczać czas i pokonywać granice kontynentów. Zespół Coders House tworzą specjaliści w swej dziedzinie: programiści, designerzy, project managerowie oraz marketingowcy. Można powiedzieć, że to środowisko pracy nowej epoki – współczesny rynek już jest bowiem świadkiem rewolucji przemysłowej 4.0. Jak twierdzi Alvin Toffler, amerykański pisarz, futurolog, autor książek „Trzecia fala”, czy „Szok przyszłości”: „Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie znają Excela lub nie potrafią programować, ale ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy i oduczać starych”.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez instytut DELab UW, prognozy mówią, że w ciągu najbliższych 25 lat niemal połowa zawodów zostanie zastąpiona pracą maszyn. Stoimy u progu wielkiej zmiany, w obliczu której pracownicy będą zmuszeni do rozwijania swoich kompetencji. Zespół Coders House ma tego świadomość i z sukcesem wyprzedza konkurencję. Jaka jest zatem recepta na to, by pozostać w technologicznej grze?

(Wy)znawcy technologii blockchain

Jednym z kierunków działania Coders House jest technologia blockchain, o której już usłyszał cały świat i która ma szansę zrewolucjonizować gospodarkę. To niewątpliwie konik w portfolio wrocławskiej spółki. Przybliżmy zatem nieco pojęcie o tej materii. Technologia blockchain to łańcuch bloków, czyli rozproszony rejestr danych (transakcji), które jako wpisy następują po sobie, tworząc kolejne bloki. Rejestr danych może być współdzielony przez wiele zaufanych stron. Blockchain jest zatem swoistą dokumentacją wartości materialnych i niematerialnych. To, co jest w nim naprawdę unikalne, to fakt, że technologia łączy w sobie kryptografię w postaci jednokierunkowych funkcji haszujących, kryptografię asymetryczną oraz znakowanie czasem. Wszystkie te czynniki razem sprawiają, że jest to system odporny na manipulacje, a co za tym idzie, niesie ze sobą prawdziwie przełomowe rozwiązania w bankowości, medycynie czy energetyce. To całkowicie odmieni oblicze cyfrowego i analogowego świata. Biorąc pod uwagę, że blockchain otwiera drzwi do wysoce nowatorskich projektów, to także krok milowy w rozwoju każdego przedsiębiorstwa, które zdecyduje się w nim specjalizować. Na arenie międzynarodowej słychać coraz więcej głosów mówiących o tym, że blockchain przestał być technologią, a stał się strategią. Załoga Coders House doskonale o tym wie. Właśnie dlatego blockchain jest i będzie jej asem w rękawie.

Technologia jest kobietą

Na czele wrocławskiego software house’u stoi niezwykle utalentowana i doświadczona businesswoman: Paulina Woźniak. To kobieta, która niczego się nie boi i będąc CEO firmy, nieustannie wytycza jej nowe szlaki rozwoju. Nie bez powodu decyzją Kapituły programu otrzymała tytuł Symbolu Kobiety Sukcesu. Jej działalność przełamuje stereotypy i daje dowód, że branża IT jest branżą, której drzwi są szeroko otwarte również dla kobiet. To właśnie niezwykła, prokobieca postawa sprawia, że aktywność zawodowa Pauliny Woźniak zasługuje na szczególne uznanie. Ciężko pracując w świecie nowych technologii, uczy inne kobiety jak przebić tzw. szklany sufit i jak walczyć o siebie oraz o swoją pozycję. Pomimo swej profesji, potrafi przyznać, że kobieta sukcesu nie musi być prezesem, uświadamia innym, że zawsze mogą dokonać wyboru. Zapytana, dlaczego wybrała dla siebie branżę IT, odpowiada:

– Zawsze chciałam poświęcić się czemuś, w co będę wierzyć. Nowe technologie dają mi to poczucie. Branża IT oferuje nam narzędzia, które mogą zmieniać świat – pomagać ludziom, wychodzić naprzeciw społecznym wyzwaniom. Dzięki pracy, którą wykonuję, rozwijam się nie tylko jako businesswoman, ale także jako człowiek.

Trzeba przyznać, że Paulina Woźniak ma złote ręce do biznesu. Jest aktywna zawodowo od 20 lat, a tak bogate doświadczenie niewątpliwie wpływa na powodzenie Coders House. Prawdą jest jednak, że tam, gdzie sukces, tam również wyzwania. Jak mówi Paulina Woźniak: – Innowacyjne projekty brzmią bardzo szlachetnie, jednak bez odpowiedniej komunikacji żadna praca nie przyniesie pożądanych rezultatów. Jednym z ważniejszych wyzwań, przed jakim stajemy, jest poszerzanie umiejętności i łączenie w zespole kompetencji miękkich z twardymi. Aż 78% firm jako największe zagrożenie w realizacji strategii cyfrowej wskazuje na brak kompetentnych pracowników. Chciałabym tego uniknąć, dlatego stawiam na ciągły rozwój swojego zespołu.

Symbol przyszłości

Postęp dokonuje się na naszych oczach i dotyczy obecnie niemal każdej sfery naszego życia. To oznacza, że firmy oferujące usługi cyfrowe będą nam coraz częściej przychodzić z pomocą. Co ciekawe, zmienia się również rynek pracy i to właśnie nowe technologie staną się naszym pracodawcą. Coders House jest tego dowodem. Firma, nie tylko w Polsce, rozwija się w błyskawicznym tempie, a jej apetyt na podbój technologicznego rynku wciąż rośnie. Choć wrocławskie przedsiębiorstwo już jest symbolem innowacji, wierzy, że to dopiero początek jego drogi. Jak mówi Paulina Woźniak: – Przyszłość to nasza teraźniejszość.

Obserwując dotychczasowe dokonania Coders House, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości.

Anna Knapek