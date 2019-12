Uwolnij potencjał do wzrostu. Niektórzy boją się jutra. My nie możemy się go doczekać

Pierwszego stycznia miną cztery lata, odkąd został pan CEO Grupy Mokate. Co w praktyce oznacza kierowanie rodzinnym biznesem z taką tradycją, jaką może pochwalić się Mokate?

Świadomość, że moja rodzina od kilkudziesięciu lat rozwija biznes, jakim jest Grupa Mokate, to dla mnie ogromne zobowiązanie. Podjąłem się tego zobowiązania z dumą i wielką motywacją do realizowania kolejnych celów. A tych, mimo znanych marek w naszym portfolio i coraz mocniejszej pozycji firmy na rynku zarówno polskim, jak i międzynarodowym, zdecydowanie nie brakuje. Te cztery lata były wspaniałym czasem – pełnym ciekawych wyzwań, ale także nauki. Cały czas uczę się, jak skuteczniej zarządzać firmą, jak być lepszym szefem. Zdaję sobie sprawę, że zarządzanie Grupą Mokate, to ogromna odpowiedzialność – za jej przyszłość, za rozwój, za bezpieczeństwo ludzi, którzy tworzą ją z nami.

Jaka jest strategia rozwoju firmy Adama Mokrysza?

To droga ewolucji i konsekwentnego budowania wartości przedsiębiorstwa, by zwiększać skalę biznesu, ale jednocześnie utrzymać wszystkie najważniejsze wartości firmy rodzinnej. Moim celem jest silne, markowe, międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego fundamentem są realizujące się z pasją zespoły wspaniałych ludzi. Uważam, że to właśnie oni są naszym największym kapitałem. To oni stoją za sukcesem firmy i dzielą z nami pasję tworzenia tego projektu w oparciu o wspólnie wyznawane wartości. A wartości jako podstawa działania są czynnikiem warunkującym dalszy rozwój naszej firmy rodzinnej. Dlatego chcemy pracować z tymi, którzy myślą systemowo i dzielą z nami wyznawany przez nas system przekonań. Którzy nie traktują pracy w kategoriach przetrwania kolejnych miesięcy, tylko są głodni sukcesu i dynamicznego rozwoju – zarówno firmy, jak i swojego własnego. Chcemy wspólnie umacniać pozycję Grupy Mokate w oparciu o markowe produkty najwyższej jakości, innowacje i konsekwentny rozwój geograficzny. Tworzymy zespoły z grupy ludzi na dalszy rozwój firmy, gdzie każdy żyje zgodnie z zasadą: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I gdzie każdy potrafi w myśleniu i podejściu do pracy wychodzić poza utarte schematy.

Dokąd ta strategia ma doprowadzić Mokate?

Intensywnie pracujemy nad samodoskonaleniem się organizacji. Poszukujemy tej doskonałości, a także silniejszej i bardziej przyjaznej kultury organizacyjnej. Celem mojej strategii jest wprowadzenie Mokate na wyższy poziom we wszystkich obszarach działalności. Wykorzystując efekt synergii, chciałbym doprowadzić do pełnej integracji wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Mokate. Jestem przekonany, że siła tkwi w jedności i właściwej komunikacji. Wyniki osiągane przez poszczególne zespoły nigdy nie będą tak dobre, jak te osiągane wspólnie, po połączeniu sił. W Mokate lubimy ze sobą pracować, często rozumiemy się bez słów. To daje nam ogromną przewagę.

Z biznesowego punktu widzenia kluczem do sukcesów Mokate jest eksport.

Tak, dziś już ok. 70 procent przychodów pochodzi z rynków zagranicznych. Z każdym rokiem ten udział zwiększa się. Należy jednak zauważyć, że równolegle stawiamy na mocny rozwój sprzedaży i naszych marek na rynku krajowym. Dywersyfikacja kanałów sprzedaży i geograficznych kierunków handlowych gwarantuje nam stabilny, bezpieczny rozwój organiczny, który pozwala na kumulowanie kapitału. Dzięki temu możemy obserwować rynek także pod kątem akwizycji. Mam świadomość, że aby zanotować skokowy wzrost biznesu, musimy zrealizować duże przejęcie. A akwizycje są jednym z głównych narzędzi w realizacji tego celu. Wielkie cele rozpisujemy na małe kroki i etapy, które doprowadzą nas do finalnego efektu.

Rok 2019 obfitował w nagrody – zarówno dla pana, jak i dla firmy oraz waszych marek. To nie tylko wyróżnienia dla produktów, ale także chociażby prestiżowy tytuł Symbol Polskiego Sukcesu 2019 dla Grupy Mokate. Co te nagrody znaczą dla firmy?

To docenienie naszej firmy i jej osiągnięć. To ukłon w stronę całej historii Mokate i tego, co tworzymy jako rodzina w regionie i na świecie. I w stronę ludzi – pracownicy to nasi ambasadorzy, z którymi rozwijamy ją na co dzień. Oni najlepiej świadczą o tym, że Mokate jest godne uznania i zaufania. I że warto podejmować z nami współpracę jako pracownik, kontrahent, partner biznesowy czy dostawca. To, że udaje nam się ściągać do Mokate ludzi z talentem i inicjatywą, którzy pracują z nami wiele lat, to jedna z miar naszego sukcesu.

Jakie kroki firma podejmie, by stawać się coraz lepszym pracodawcą?

Mokate rozwija się jako pracodawca każdego roku. Chcemy, by nasza firma była postrzegana jako atrakcyjne miejsce pracy. Aby była tzw. employer of choice, czyli przyciągała najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach i posiadała unikalną kulturę organizacyjną, która na współczesnym, hiperkonkurencyjnym rynku jest jedynym trwałym elementem tworzącym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Od początku 2020 roku implementujemy atrakcyjny sposób wprowadzania nowych pracowników do firmy. Mamy zaplanowane regularne konkursy z wartościowymi nagrodami oraz ciekawe aktywizacje dla kadry Mokate. A to jeszcze nie koniec.

To wewnątrz, a co na zewnątrz firmy?

Kontynuujemy i rozbudowujemy współpracę ze środowiskiem akademickim. Organizujemy staże, praktyki, wizyty studyjne. Rozwijamy także aktywności szachowe. Regularnie wspieramy i współorganizujemy turnieje i mistrzostwa w tej dyscyplinie w myśl hasła „Mokate pobudza myślenie”. Czekają nas m.in. Mistrzostwa Polski Seniorów w Ustroniu, 40. jubileuszowy turniej Mokate, Finał Mistrzostw Śląska, a w ciągu całego roku – seria turniejów Mokate Open w Goleszowie. Dobrze układa się nasza współpraca z Polskim Związkiem Szachowym. Prężnie działa Akademia Szachowa Mokate oraz projekt „Edukacja przez szachy w szkole”. Dzięki tym wszystkim aktywnościom skutecznie realizujemy integrację międzypokoleniową – przy szachownicy podczas naszych turniejów spotykają się zarówno dzieci, jak i seniorzy.

Co wpływa na stały wzrost konkurencyjności Mokate?

Wiele czynników. Przede wszystkim jednak inwestujemy w nasze marki i słuchamy klientów i konsumentów. Stale dbamy o to, by byli zadowoleni, bo to od nich zależy dalsze powodzenie firmy. Nieraz wyprzedzamy ich potrzeby i oczekiwania. Jesteśmy więc proaktywni, a nie reaktywni – to bardzo istotne. Podejmujemy bardzo dużo działań angażujących i aktywujących, takich jak konkursy, promocje konsumenckie, działania reklamowe, trademarketingowe czy wizerunkowe.

Gdzie widzi pan firmę za kilka, kilkanaście lat?

Mokate ma pozostać w przyszłości biznesem rodzinnym. Udana sukcesja to wielkie wyzwanie. Jako rodzina wiemy jednak, jak się do niej przygotować i jak ją skutecznie przeprowadzić. W kolejnych latach widzę Mokate przez pryzmat rozwoju działalności międzynarodowej oraz wzrostu organicznego i kolejnych akwizycji. Chcę, byśmy cały czas byli na fali wznoszącej. Mówimy, że nasze marki to nasze dzieci – Mokate, LOYD, Minutka, Babcia Jagoda, NYCofee, Marilla, Alpino i Mokate Ingredients. I chcemy, by te dzieci były coraz silniejsze i lepiej rozpoznawalne. By produkty smakowały naszym klientom, a zasięg geograficzny sprzedaży Mokate cały czas się poszerzał. To wszystko jest naturalną konsekwencją naszego rozwoju.

A jak podsumowałby pan 2019 rok? Co było największym sukcesem Mokate w tym roku?

Poprzeczka w Mokate stawiana jest coraz wyżej. W wielu obszarach weszliśmy o stopień wyżej, osiągnęliśmy wyższy poziom. Przede wszystkim kolejny raz poprawiliśmy i tak doskonałe już wyniki w sprzedaży eksportowej. Do naszej listy eksportowej dołączyły nowe państwa. Otworzyliśmy spółki w RPA i Wielkiej Brytanii w oparciu o własne struktury marketingowe i sprzedażowe. Na całym świecie wprowadzamy innowacyjne i markowe produkty, które z powodzeniem budują pozycję Mokate poza granicami kraju. W Polsce z sukcesami zakończymy 2019 rok. Utrzymaliśmy i umocniliśmy nasze pozycje w poszczególnych segmentach rynku spożywczego. Poszerzyliśmy też portfolio produktowe o kolejne innowacyjne pozycje asortymentowe oraz o kawy ziarniste Mokate. Odświeżyliśmy również wizerunek naszych miksów kawowych. Kluczową rolę odgrywały inwestycje w nowoczesną linię do aglomeryzacji i unowocześnienie parku maszynowego w Żorach. Wierzę, że 2020 rok będzie dla Grupy Mokate co najmniej tak samo udany, jak ten mijający. A będzie to szczególny rok, bo obchodzić będziemy jubileusz 30-lecia Mokate.

Jak brzmi motto Mokate na ten jubileuszowy 2020 rok?

„Uwolnij potencjał do wzrostu. Niektórzy boją się jutra. My nie możemy się go doczekać”. Taka jest filozofia i wizja Mokate. Zgodnie z tym hasłem wyznaczamy perspektywę i będziemy działać w 2020 roku.