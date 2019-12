Napędzamy rynek rolniczy

Listopad tego roku był dla suwalskiego przedsiębiorstwa miesiącem szczególnym. Zaangażowanie w rozwój firmy, współpraca profilowana pod kątem konkretnych odbiorców, stałe poszerzanie portfela klientów – wszystko to poskutkowało uzyskaniem tytułu Symbolu Nowoczesnego Rolnictwa 2019.

– Dla naszej firmy jest to ogromne wyróżnienie. Nagroda utwierdza nas w świadomości, że mimo ogromu podmiotów działających na konkurencyjnym rynku to właśnie Vitera Polska stała się Symbolem. Będąc czołowym dostawcą wyrobów Atlántica Agrícola, wychodzimy do odbiorców z produktami pierwszego wyboru, które bazują na jakości i skuteczności. Między innymi właśnie ten czynnik generuje nasz stały rozwój – mówi Romuald Wołyniec, prezes zarządu Vitera Polska Sp. z o.o.

Co przekłada się na sukces spółki? Przede wszystkim jakość oferowanych wyrobów, profesjonalna obsługa na każdym etapie współpracy, wiarygodność i rzetelność. Dla Vitery uprawa roślin w zgodzie z naturą i z troski o naturę to kluczowy cel. Najważniejszym działaniem spółki jest zapewnienie racjonalnych kosztów, a jednocześnie oferowanie rolnikom wysokiej jakości środków odżywiania i wspomagania wzrostu roślin. Nowoczesne, wysokiej klasy produkty importowane z Hiszpanii i nie tylko, dystrybuowane są przez spółkę do Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji oraz do krajów nadbałtyckich.

Stały rozwój to nie wszystko. Vitera jako czołowy dostawca innowacyjnych, specjalistycznych nawozów ekologicznych i konwencjonalnych dla producentów rolnych, jest zapraszana na wiele branżowych konferencji biznesowych, gdzie poza prezentacją produktów porusza tematy dotyczące sytuacji rynkowych, przyszłości oraz ekologii.

– Zazwyczaj punktem przełomowym jest kryzys. Pokazuje, które spółki są słabo zarządzane, a które potrafią w trudnym okresie odbić się i pójść dalej. Takie sytuacje są bardzo przydatne. W sytuacji kryzysowej eliminowane są słabsze jednostki, a silniejsze pozostają w grze i dalej się rozwijają. W ten sposób na rynku pozostają tylko ci gracze, którzy są naprawdę mocni w tym, co robią – opowiada Romuald Wołyniec.

Oferowane przez suwalskie przedsiębiorstwo produkty, dzięki swojemu innowacyjnemu składowi, wspierają i wzmacniają struktury roślinne odpowiedzialne za odporność na choroby wywoływane przez patogeny chorobotwórcze, jak i szkodniki. Indukują też wzrost wegetatywny i generatywny, w zależności, w którym momencie zostały zastosowane i na jakiej roślinie.

– Chciałbym bardzo podziękować naszym wszystkim partnerom, dystrybutorom i rolnikom, którzy używają produktów Atlántica Agrícola. Dzięki nim utwierdzamy się w przekonaniu, że to, co robimy, podąża we właściwą stronę – sumuje Romuald Wołyniec.

Adrian Morel