Przede wszystkim polegamy na sobie

Powiedzmy parę słów o Polmorze. Możecie się państwo pochwalić ponad 50-letnią historią.

To prawda, jako firma produkcyjna mamy już półwieczną tradycję. Do 1991 roku spółka była jednym z zakładów pracujących na rzecz przemysłu stoczniowego. Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku wpłynęły na zmianę struktury produkcji oraz formy prawnej przedsiębiorstwa. Obecnie jesteśmy prywatną spółką posiadającą oddziały w Polsce (Bytów) oraz Indiach (Hyderabad). Aktualnie przedsiębiorstwo zatrudnia w Polsce około 450 pracowników, a w Indiach 150. Wszyscy mają szeroką wiedzę i umiejętności, która umożliwiają wdrażanie i stosowanie nowych technologii, materiałów oraz metod pracy. Celem naszej organizacji jest satysfakcja klientów i ciągłe wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom, a także doskonalenie prowadzonej z nimi współpracy.



Czym zajmuje się spółka? Jakie są jej główne kierunki działalności?

Polmor specjalizuje się w produkcji wysoko złożonych wyrobów, opartej na wykorzystaniu procesów cięcia, gięcia, otworowania, montażu oraz procesów specjalnych: spawania, klejenia, nitowania, malowania mokrego i proszkowego oraz montażu elektrycznego. Podstawowymi produktami są komponenty oraz podzespoły do pojazdów szynowych. Proces produkcyjny wspomagany jest przez prace inżynieryjne i projektowe, które prowadzi nasze własne biuro konstrukcyjne. Stawiane firmie wymagania technologiczne i jakościowe są bardzo wysokie, a ich spełnienie jest ogromnym osiągnięciem naszego zakładu i stanowi pierwszy etap na drodze do perfekcji. Stały rozwój firmy oraz skuteczne wsłuchiwanie się w potrzeby klientów zaowocowało zbudowaniem w latach 2008–2009 zakładu produkcyjnego w Indiach. Zakład ten koncentruje się na współpracy z firmami produkującymi tabor kolejowy na rynek indyjski.

Jak kształtuje się obecnie pozycja marki w odniesieniu do rynku polskiego i zagranicznego? Z jakimi kontrahentami obecnie firma współpracuje?

Ponad 80% naszej sprzedaży stanowi eksport – głównie do Niemiec, Belgii, Francji, a także Danii, Włoch, Holandii, Chin i Indii. Klientami firmy są przedsiębiorstwa koncernów Alstom, Bombardier i Siemens, które mają około 80-procentowy udział w obrotach spółki. Ubolewamy nad faktem, że nie mamy rozwiniętej współpracy z przedsiębiorstwami z branży kolejowej w Polsce. Wynika to z prawie 25-letniego powiązania z markami zachodnimi i naszej małej aktywności na rodzimym rynku.

Ale za to w ostatnich kilku latach wprowadzamy na rynek produkty zawierające naszą myśl konstruktorską. Są to głównie zespoły bateryjne montowane w pojazdach szynowych. To doświadczenie projektowe jest wykorzystywane przez naszych klientów do wspólnej pracy nad dokumentacją nowych projektów. Ponadto dla holenderskiej firmy Viscon produkujemy kompletne maszyny do przemysłu spożywczego. Cenimy sobie tę współpracę ze względu na złożoność konstrukcji, która wymaga od nas umiejętności w budowaniu gotowych produktów z dużym udziałem automatyki, pneumatyki i sterowania komputerowego.

Czy wysoki poziom jakości ma znaczenie, zarówno dla państwa, jak i dla obecnych i potencjalnych klientów?

To oczywiste. Zasadniczą rolę we współpracy z klientami odgrywa jakość wykonywanych produktów. To właśnie ona jest podstawą do pozyskiwania nowych zamówień. Jak dotychczas Polmor – nie tylko w tym zakresie – ma bardzo dobrą opinię u swoich odbiorców. Aktywnie współdziałamy z naszymi kontrahentami we wszystkich obszarach wymagań jakościowych, aby wykonywać naszą pracę lepiej, taniej i terminowo. A pozyskane doświadczenia procentują w zakresie poprawy szkoleń pracowniczych, doboru odpowiednich inwestycji wspierających produkcję i sprawności służb jakościowych. Polmor dzięki swojej szerokiej gamie usług jest zobligowany, by trzymać wysoki poziom jakości na wszystkich etapach produkcji. Jest to nasza podstawa utrzymania się na rynku i, jak już wspominałem wcześniej, pozyskiwania nowych, interesujących projektów. Posiadamy odpowiednie certyfikaty, takie jak: IRIS–2017, ISO 9001–2015, Certyfikat Spawalniczy wg normy EN 15085–2 poziom CL1, Certyfikat wg normy DIN 2303, Certyfikat Klejenia klasy A3 wg normy DIN 6701–2 oraz inne certyfikaty potwierdzające uprawnienia do wykonywania procesów produkcyjnych. Te wymagania muszą być oczywiście poparte rzeczywistymi umiejętnościami pracowników. Prowadzimy ciągłe szkolenia zawodowe we własnym zakresie, a także przy wsparciu instytucji zewnętrznych. Aktualnie szkolimy 42 uczniów w szkole przyzakładowej oraz około 10 pracowników na szkoleniach 3-miesięcznych dla poprawy umiejętności zawodowych.

Czy polskie firmy potrzebują dzisiaj wsparcia ze strony rządzących poprzez działania promujące polską przedsiębiorczość, czy raczej zmiany zachowania konsumentów?

Bardzo ważnym elementem rozwoju gospodarki państwa powinna być właściwa polityka wspierająca biznes. Niestety nie mieliśmy szczęścia w tym zakresie. Ze względu na specyfikę i wielkość spółki nie kwalifikowaliśmy się do programów europejskich wspierających rozwój firm. Nie byliśmy ani małym, ani średnim przedsiębiorstwem, a nasza wielkość nie pozwoliła na skorzystanie z programów dedykowanych dla dużych przedsiębiorstw. W związku z tym musieliśmy polegać na własnych umiejętnościach i zasobach, nie oczekując ułatwień ze strony kogokolwiek. Ta sytuacja utwierdziła nas w przekonaniu, że należy liczyć tylko na swoje umiejętności i nauczyła nas poruszać się po całym świecie w celu odnajdywania i pozyskiwania interesujących projektów. Jednocześnie mobilizowała nas do poszukiwania optymalnych technologii dla realizacji zamówień klientów. Nie jest łatwo utrzymać na rynku tak dużą spółkę, która opiera swoje działanie na realizacji zamówień komponentów produkcyjnych dla końcowych klientów. Wymaga to umiejętności współpracy z klientem, ciągłego doskonalenia technologii i podnoszenia kwalifikacji personelu, zarówno w obszarze umiejętności językowych, jak i fachowych. γ