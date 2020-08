Technologie wizyjne – wszechstronne zastosowania na polskim rynku

Firma VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań technicznych dla sektora traffic (technika ruchu drogowego) oraz w logistyce i przemyśle.

– Ponad 30 lat doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu systemów przetwarzania obrazu pozwala nam proponować rozwiązania nie tylko dla transportu, ale także dla branży TSL i przemysłu – mówi Michał Żuchora, prezes zarządu VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. – Działamy tak, aby wspierać klientów w dążeniach do poprawy wydajności, przy użyciu najnowocześniejszych systemów wizyjnych. Nasze innowacyjne idee pozwalają klientom uzyskać technologiczną przewagę nad konkurencją.





Główna siedziba firmy zlokalizowana jest w niemieckim Wiesbaden, gdzie znajduje się dział badań, rozwoju, konstrukcji, produkcji i administracji. Obsługa międzynarodowych klientów odbywa się w oddziałach znajdujących się w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Australii oraz za pośrednictwem międzynarodowej sieci sprzedaży i partnerów serwisowych. Każdego roku firma inwestuje ponad 10% swoich przychodów w badania i rozwój. VITRONIC sam opracowuje, produkuje oraz sprzedaje swoje systemy. Produkty firmy opatrzone są znakiem „Made in Germany”, co jest gwarantem ich jakości. Poza serwisem i dystrybucją w Wiesbaden, spółki krajowe oferują wysokiej jakości lokalny serwis i sprzedaż. W Polsce VITRONIC zlokalizowany jest w Kędzierzynie-Koźlu. W czerwcu firma otworzyła nowe biuro w Warszawie, w okolicach Lotniska Chopina – w założeniu będzie ono miejscem spotkań biznesowych, spełniając jednocześnie funkcję wzmacniania aktywności gospodarczej.

Technika ruchu drogowego

W sektorze traffic firma oferuje systemy umożliwiające pomiar prędkości pojazdu, kontrolę przejazdu na czerwonym świetle i automatyczne rozpoznawanie numerów rejestracyjnych. Systemy do monitorowania ruchu drogowego VITRONIC są oparte na skanerach laserowych LIDAR (Light Detection and Ranging), wykonujących pomiary i pozwalających na wykrywanie oraz śledzenie pojazdów znajdujących się w obszarze „widzenia” czujnika. Innowacje te umożliwiają bardzo precyzyjne pomiary na wielu pasach ruchu jednocześnie i nie wymagają montowania dodatkowych urządzeń w nawierzchni jezdni. W odróżnieniu od rozwiązań opartych na radarach, wykorzystanie technologii laserowej nie jest ograniczone przez miejscowe uwarunkowania danej lokalizacji, takie jak: znaki drogowe, reklamy, zaparkowane pojazdy, zakręty czy wzniesienia. Ze względu na zalety technologii LIDAR, obecnie na całym świecie używanych jest ponad 15 tys. skanerów laserowych VITRONIC, służących do monitorowania ruchu drogowego.

Automatyzacja logistyki

Systemy VIPAC, które firma VITRONIC oferuje przede wszystkim operatorom logistycznym, mogą być zintegrowane w dowolnym miejscu łańcucha procesu. VIPAC pozwala odczytywać adresy, kody kreskowe, kody 2D czy też kody charakterystyczne dla klienta. Rozpoznaje tekst (OCR) przy maksymalnym wskaźniku odczytu. Informacje są przesyłane bezpośrednio do podłączonych systemów zarządzania zapasami magazynowymi lub oprogramowania CRM. System może być wzbogacony o pomiary i ważenie przesyłek.

VITRONIC zawsze stara się proponować indywidualne, szyte na miarę rozwiązania, spełniające potrzeby klienta i dopasowane do konkretnych warunków. – Oferujemy wiele rozwiązań modułowych, co umożliwia ich różnorodną konfigurację – mówi Michał Żuchora. – Mogą to być drobne usprawnienia, np. sam odczyt i archiwizacja kodów lub pisma ręcznego, albo kompletne projekty, np. linia z przenośnikami umożliwiająca odczyt kodów, archiwizację, wymiarowanie bądź ważenie przesyłek.

Zainstalowane systemy pomogły zoptymalizować procesy, zredukować koszty oraz zwiększyć wydajność m.in. w firmie DPD, za co VITRONIC otrzymał w tym roku nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Automatyzacja przemysłu

Oparte o technologie przetwarzania obrazu zautomatyzowane rozwiązania kontrolne firmy VITRONIC zapewniają najwyższą jakość spoin spawalniczych i lutowniczych, stosowanych np. w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy kosmicznym. Co istotne, przedsiębiorstwo oferuje elastyczne kontrole jakości metalowych przedmiotów obrabianych i materiału ciągłego.

VITRONIC wspiera również przemysł farmaceutyczny, oferując rozwiązania do niezawodnej kontroli nadruku, powierzchni i geometrii, a także kontroli jakości i śledzenia produktów, które dzięki zgodności z wytycznymi GAMP nadają się do walidacji. – Współpracujemy również z producentami ogniw i modułów słonecznych, jako największy niezależny partner, a nasza lista referencji obejmuje ponad 1000 instalacji do kontroli optycznej na całym świecie – dodaje Michał Żuchora. – Tak szeroki zakres naszych wdrożeń pozwala na bardzo elastyczne podejście do każdej potrzeby klienta.

W zależności od sytuacji na drodze POLISCAN SPEED rejestruje znacznie więcej wykroczeń w ruchu drogowym niż tradycyjne urządzenia radarowe