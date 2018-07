Cedry Wielkie będą miały swoje wielkie dni

Cedry Wielkie leżą na obszarze Żuław Wiślanych. Ich powierzchnia liczy 124 kilometry kwadratowe, z czego blisko 90% stanowią grunty orne. Mimo że niewiele tu lasów, to gmina i tak jest bardzo atrakcyjna pod względem turystycznym. To prawdziwy raj dla konesera, który potrafi odnaleźć piękno natury, tam gdzie typowy turysta go nie dostrzeże. Jeśli ktoś szuka cichego miejsca na odpoczynek, z dala od zatłoczonych, przepełnionych polskich plaż oraz zgiełku miejskiego, to w gminie Cedry Wielkie znajdzie swój azyl. Na tym nizinnym terenie gleby są wyjątkowe żyzne, a obok licznych rowów i kanałów rosną typowe dla Żuław wierzby. To wciąż jeden z niesłusznie niedocenianych i nie do końca poznanych regionów Polski.

– W latach 80-tych, w ówczesnym wtedy województwie gdańskim, istniała mapa turystyczna, na której Żuławy Wiślane były zaznaczone białym kolorem, co oznaczało, że potraktowano je jako nieatrakcyjne miejsce pod względem turystycznym – mówi Janusz Stefan Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie. – Na szczęście to się zmienia. Żuławy to wymarzona kraina dla rowerzystów i wielbicieli zabytków. Proponuję wybrać się jednośladem Rowerowym Szlakiem Mennonitów. W naszej gminie powstają sukcesywnie nowe ścieżki rowerowe. Trwają prace przygotowawcze do budowy blisko 15 km ścieżki rowerowej tzw. Wiślanej Trasy Rowerowej, która połączy Gminę Cedry Wielkie poprzez Wyspę Sobieszewską z centrum Gdańska. Docelowo chcemy, aby na rowerze można było od nas dojechać z każdej miejscowości w gminie do samego Gdańska.

W Cedrach Wielkich miłośnicy pieszych i rowerowych wycieczek mogą zobaczyć gotycki ceglany kościół pw. św. Aniołów Stróżów z XIV wieku, z drewnianą dzwonnicą z XVIII w., a także charakterystyczne domy podcieniowe. To budynki mieszkalne, w których do szczytu lub ściany bocznej przylega wsparta na słupach sporych rozmiarów zamknięta wystawka. Podcienie pełniły głównie funkcję reprezentacyjną, a w praktyce wykorzystywane były jako pokoje letnie, miejsca spotkań modlitewnych lub podręczny magazyn czy warsztat. Jak podkreślają władze gminy Cedry Wielkie, jeden z takich budynków, będący własnością gminy pochodzący z 1731 roku, zostanie przekształcony w ośrodek kulturalny, który będzie pełnił funkcję swego rodzaju „wehikułu czasu” i ukaże, jak Żuławy Wiślane wyglądały w przeszłości.

Podobnie jak w Holandii, symbolem gminy są wiatraki. Władze mają przygotowaną dokumentację odtworzenia wiatraka odprowadzającego wodę z terenów depresyjnych do rzeki Wisły. Specjalnie wybrani eksperci z Holandii pomogą w postawieniu takiego wiatraka, który stanie się wizytówką miejscowości.