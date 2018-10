Czarny Bór rośnie

Pięciotysięczna gmina Czarny Bór charakteryzuje się wyjątkowym przywiązaniem do tradycji sportowych, sięgających czasów powojennych. Stanowi to motor inwestycji w rozwój infrastruktury. Gmina jest stolicą polskiego biathlonu letniego, bowiem już dwukrotnie była gospodarzem mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. Pod koniec września ukończono tu budowę nartorolkostrady, z której korzystają nie tylko sportowcy, ale również mieszkańcy. Co najistotniejsze – za darmo.

– Obecnie ubiegamy się o środki na armatki śnieżne, by obiekt był całoroczny – mówi Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór. – Jednak nartorolkostrada to niejedyna ukończona w tym roku inwestycja, którą możemy się pochwalić. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że mamy także bardzo dobrze ocieplone, energooszczędne budynki publiczne, bowiem ukończyliśmy ich termomodernizację poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych i np. pompy ciepła, działającej w Witkowie.

W ostatnim okresie zakończono także przebudowę ulicy Głównej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych na poziomie 80%. Gmina jest inwestorem zastępczym na drodze powiatowej i całą procedurę inwestycyjną przeprowadziła samodzielnie. Mimo to Czarny Bór nie zwalnia tempa. W przyszłorocznych planach już jest budowa świetlicy w Grzędach, czy zniszczonej przez orkan remizy strażackiej.

Gmina planuje także zdecydowane otwarcie się na turystów, poprzez program zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójgrabu”, realizowany we współpracy z gminami Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Nadleśnictwem Wałbrzych i Fundacją Edukacji Europejskiej. Koncepcja ta zaowocowała wyróżnieniem do nagrody im. Jerzego Regulskiego, przyznawanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zakłada przede wszystkim powstanie jedenastu punktów wypoczynkowych dla turystów oraz rozbudowę i lepsze oznakowanie szlaków. Na ukończeniu obecnie jest także najwyższa w regionie (30 metrów) wieża widokowa.

– Mam dużo sił i pomysłów do działania. Jeśli więc mieszkańcy mi zaufają, jesteśmy w stanie przeprowadzić jeszcze wiele ciekawych, poprawiających jakość życia inwestycji – podsumowuje Adam Górecki.

Adrian Buksa