Rozrywkowa perła Polski

Park of Poland oraz Deep Spot to hasła, które od wielu miesięcy elektryzują miłośników rozrywki. Pierwsze to nazwa największego parku rozrywki w Polsce, drugie – najgłębszego na świecie, a zarazem jednego z najlepszych i najbardziej profesjonalnych basenów dla nurków. W głośnych nie tylko w skali kraju inwestycjach wszystko idzie zgodnie z planem, dzięki czemu jesienią tego roku Mszczonów będzie na ustach całej Europy.

Taki rozgłos przekłada się także na inne branże. Włodarze gminy są na ostatniej prostej w podpisywaniu umów z nowymi firmami, które chcą tu budować zakłady produkcyjne. Szczegóły póki co są owiane tajemnicą, ale, jak zapewnia Józef Kurek, burmistrz Mszczonowa, niedługo wszystko będzie jasne.

reklama reklama



Rok 2019 w gminie rozpoczął się przetargami na nowe inwestycje poprawiające infrastrukturę. Planowane jest porządkowanie terenów osiedlowych, remonty dróg czy budowa parkingów. Ważną inwestycją będzie budowa infrastruktury ulicy Dworcowej, gdzie zostanie wybudowany nowy chodnik i dodatkowe miejsca parkingowe. Wszystko po to, żeby zarówno zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców czy poprawić komfort życia, jak i aby przygotować się na znaczący wzrost liczby turystów w najbliższych latach.

A turystów będzie wielu. Już w październiku br. ma zostać otwarta pierwsza część Park of Poland. Mszczonów będzie na to gotowy.

– Zbudowaliśmy już główną drogę dojazdową do Parku. To była trudna inwestycja, ponieważ droga przebiegała przez dwie gminy. Wszystko zrobiliśmy jednak we własnym zakresie i już w br. mamy zamiar rozpocząć budowę drugiej drogi dojazdowej – mówi Józef Kurek.

Inwestycyjna ofensywa w gminie obejmuje także inne obszary. W tym roku zacznie się przebudowa sieci teleinformatycznej, a nowa sieć światłowodowa umożliwi dostęp do internetu o prędkości 100 Mb/s dla wszystkich mieszkańców. To z kolei pozwoli na wprowadzenie dodatkowych aplikacji ułatwiających kontakt internetowy między urzędnikami a mieszkańcami.

– Umiejętnie ściągamy do siebie inwestorów stosujących najnowocześniejsze rozwiązania dla turystyki rozrywkowej, ale jesteśmy nowocześni także w kontaktach z mieszkańcami – zapewnia Józef Kurek.

Anna Knapek