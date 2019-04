Harmonijny rozwój

Idea Miast Dobrego Życia zakłada oparcie się globalizacji i homogenizacji miast poprzez popieranie różnorodności kulturalnej, ochronę środowiska naturalnego, promocję tradycyjnych, lokalnych produktów oraz dążenie do poprawy jakości życia.

W Lidzbarku Warmińskim spokojne tempo życia współgra z ciągłym, przemyślanym rozwojem. Miasto jest w regionie liderem w pozyskiwaniu i wykorzystaniu dotacji unijnych. W ostatnich czterech latach prowadziło ponad 140 inwestycji na łączną kwotę blisko 90 mln zł. Dzięki temu ma dziś bardzo bogatą infrastrukturę sportową i kulturalną: dwa amfiteatry, Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej, Oranżerię Kultury, pełnowymiarowy stadion z trybunami na ponad 800 osób, liczne boiska z nawierzchniami sztucznymi i trawiastymi, kilkanaście orlików i siłowni zewnętrznych, dwie hale sportowe, korty tenisowe, liczne ścieżki rowerowe. Amatorzy sportów motorowych mają do dyspozycji dwa tory: enduro oraz motocrossowy, który jest jednym z najlepszych, najstarszych, a i najtrudniejszych w Polsce.

— Chcemy, żeby wszystkie nasze inwestycje dawały spójny efekt. Przestrzeń miejska jest tak konstruowana, żeby można było odpocząć, zrelaksować się, uprawiać sport, a przede wszystkim dobrze żyć — mówi Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarku Warmińskiego. Właśnie dlatego powstały tak niezwykłe miejsca jak Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny, teren rekreacyjno-parkowy w suchej fosie, amfiteatr czy Oranżeria Kultury.

Strefa uzdrowiskowa jest ważnym kierunkiem rozwoju miasta. To wizja trudna i kosztowna, ale władze są przekonane, że będzie to jeden z najsilniejszych filarów rozwoju Lidzbarka. 15 marca ruszył przetarg na pierwszy etap inwestycji, w czasie którego stworzona zostanie infrastruktura uzdrowiskowa: tężnie, promenady, parkingi. Zakończenie prac planowane jest do końca 2020 r. Aspekty środowiskowe, które były podstawą do tego, aby otrzymać status obszarów uzdrowiskowych, muszą być teraz dopełnione przez infrastrukturę. W drugim etapie rozwoju uzdrowiska powstanie Pawilon Zdrowia. Miasto czeka również na inwestorów, ma dla nich przygotowane tereny przeznaczone pod zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, szpitale i inne usługi związane z uzdrowiskiem.

— Stworzenie podstawowej infrastruktury uzdrowiskowej spowoduje ożywienie tego segmentu gospodarki turystycznej. Dzięki temu przyciągniemy usługi, hotele, restauracje — wylicza Jacek Wiśniowski.

Elementem, który również wpłynął na zasadność tego kierunku, są tereny bogate w wody termalne. Miasto wykorzystuje je już dziś. Wspaniały kompleks Termy Warmińskie to inwestycja samorządowa na niespotykaną skalę. Obiekt termalny w wyjątkowy sposób łączy wysoki standard usług hotelowych z bogatą ofertą SPA.

Władze miasta nie zapominają o rozwoju rynku pracy. Uzbrojona strefa ekonomiczna regularnie przyciąga nowych inwestorów spośród małych i średnich przedsiębiorstw. — Bardzo istotna jest dla nas dywersyfikacja ofert pracy. Nie chcemy ograniczać się do jednego dużego przedsiębiorstwa czy branży, bowiem wówczas wszyscy będziemy ekonomicznie uzależnieni od sytuacji na rynku. Mając szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia, gmina ma większą odporność na ewentualne kryzysy — podkreśla Jacek Wiśniowski.

Anna Knapek