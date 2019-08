Od Nowa w Ostrowcu Świętokrzyskim

— Naszym wspólnym celem jest szeroko pojęta jakość Ostrowca Świętokrzyskiego. W podejmowanych przez drugą już kadencję działaniach stawiam na współpracę oraz budowę zespołu ludzi zaangażowanych w sprawy naszego miasta. Tworząc unikalną markę Ostrowca Świętokrzyskiego w oparciu o dewizę „Miasto Od Nowa” stawiamy na zrównoważony rozwój, synergię podejmowanych działań w oparciu o lokalną tradycję i potencjał. Dla mnie oraz mojego zespołu liczą się przede wszystkim mieszkańcy i ich zadowolenie — mówi Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Pozytywną ocenę takich działań wystawili sami ostrowczanie, którzy w ostatnich wyborach udzielili historycznego, przekraczającego 70% poparcia prezydentowi, a także kandydatom startującym z jego komitetu, którzy zdobyli większość zarówno w Radzie Miasta, jak i w Radzie Powiatu.

Sukcesy widać w liczbach: spadek bezrobocia, rosnąca ilość nowych podmiotów gospodarczych, rosnące dochody gminy – to przede wszystkim efekt nowego podejścia do funkcjonowania miasta jako żywego organizmu, w którym najważniejszym elementem są jego obywatele oraz przedsiębiorcy. Zamrożenie 5 lat temu – wraz z początkiem kadencji obecnych władz – stawek podatku od nieruchomości oraz znaczne obniżenie podatku od środków transportu okazało się strzałem w dziesiątkę: nie spowodowało pustek w miejskim budżecie, natomiast w znacznym stopniu ułatwiło rozwijanie się lokalnych przedsiębiorstw. Miasto przygotowało dobrą ofertę dla nowych inwestorów, którą stale rozszerza. Program zwolnień od podatków jest uzależniony od najważniejszego czynnika, czyli ilości utworzonych nowych miejsc pracy. Dodatkowo skupowanie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych ma docelowo stworzyć najlepszą bazę pod inwestycje w regionie. Wszystko wskazuje, że tak będzie, ponieważ tereny znajdują się w uprzemysłowionej okolicy, w pobliżu zakładu Celsa Huta Ostrowiec. Do tej pory udało się przygotować już 55 ha terenów inwestycyjnych. W tej chwili na pierwszych trzech działkach budują się już przedsiębiorstwa produkcyjne.

— W porównaniu z wieloma miastami, które borykają się obecnie z olbrzymimi problemami i zadłużeniem, naszym atutem jest wiarygodność finansowa, którą uzyskujemy dzięki racjonalnemu zarządzaniu finansami publicznymi — mówi Jarosław Górczyński. – Zrównoważony budżet zapewnia nam politykę prorozwojową i daje solidne podstawy do realizacji wielu przedsięwzięć.

Ostrowiec Świętokrzyski plasuje się w czołówce miast pobierających najniższe opłaty komunalne w Polsce. Stuprocentowy pakiet własnościowy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji oraz większościowy w Miejskiej Energetyce Cieplnej pozwalają na bezpieczne kształtowanie cen dla odbiorców usług.

— Nasi mieszkańcy zasługują na codzienny komfort. W tym roku przejęliśmy w zarząd mocno zaniedbane przez poprzednie władze ulice i chodniki powiatowe, a ponadto będziemy wspólnie realizować projekty infrastrukturalne związane z przebudową dróg i lokalnym transportem — tłumaczy Jarosław Górczyński.

Dobra współpraca rozszerza się ponadto na obszar edukacji i kultury, a unikalne rozwiązania w zakresie oświaty zostały docenione przez niezależne gremia. W 2017 r. Ostrowiec Świętokrzyski odebrał w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Ponieważ rozwój edukacji to inwestycja w przyszłość, dzieci i młodzież mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony gminy. Uczniowie z ostrowieckich szkół otrzymują stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, a jako jedyni w kraju mają szansę zdawać certyfikowane egzaminy potwierdzające znajomość języków – angielskiego, niemieckiego i francuskiego, w całości finansowane przez samorząd.

Ważnym aspektem stało się stworzenie jak najlepszej polityki mieszkaniowej. Stąd wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, dobra współpraca ze spółdzielniami, przygotowana przez gminę oferta działek pod budownictwo jednorodzinne oraz rola Ostrowieckiego TBS. Do tego rozbudowana polityka senioralna czy realizowane z rozmachem programy rewitalizacyjne tworzą obraz Ostrowca Świętokrzyskiego jako miejsca, w którym warto się osiedlić i dobrze się żyje.

— Stawiamy na rozwój gospodarczy, bo to on daje dochód miastu i dzięki niemu możliwe będzie realizowanie następnych celów. Mając finanse na stabilnym poziomie, będziemy nadal koncentrować się na budowaniu marki Ostrowca Świętokrzyskiego jako ważnego ośrodka gospodarczego w regionie i bezpiecznego, przyjaznego miejsca do życia – sumuje Jarosław Górczyński.

Anna Knapek