Miasto dla biznesu

Niemal stutysięczne miasto w północnej części Polski stało się doskonałym miejscem na biznes, głównie dlatego, że zostało doskonale skomunikowane dzięki autostradzie A1 łączącej je z Toruniem, Łodzią i Trójmiastem, a także dzięki drodze ekspresowej S5.

Bliskość trasy średnicowej oraz dobrej jakości dróg krajowych i wojewódzkich o dużej przepustowości rodzi w Grudziądzu duży potencjał zagospodarowania terenu. Oś komunikacji miejskiej stanowi linia tramwajowa północ–południe, przewożąca łącznie aż 1/3 mieszkańców miasta. Na osiedlu Rządz, zlokalizowanym na malowniczej skarpie nadwiślańskiej, znajdują się zabudowy z wielkiej płyty oraz apartamentowce i nowe domy jednorodzinne.

– Według naszych mieszkańców, jest to najbardziej atrakcyjna do zamieszkania część Grudziądza – mówi Maciej Glamowski, prezydent miasta Grudziądz. – Osiedle jest świetnie skomunikowane z centrum dzięki trasie średnicowej oraz linii tramwajowej. Ważne jest, że obszar z oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami objęliśmy miejscowymi planami zagospodarowania. Nieruchomości na tym osiedlu przeznaczone są pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i działalność usługową.

Kolejną z lokalizacji bardzo dobrze nadających się pod inwestycje jest położone na północnym zachodzie miasta Osiedle Tuszewo. Jego granica przebiega po śladzie linii kolejowej relacji Grudziądz–Malbork. Miasto oferuje tu kompleks działek przeznaczonych pod funkcję usług. – Ten teren jest idealny do rozwoju m.in. administracji, kultury, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej oraz nauki i oświaty – wylicza Maciej Glamowski. – Zachęcam potencjalnych inwestorów.

Adrian Morel