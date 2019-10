Będzin: od pomysłu do realizacji

Dzisiejszy Będzin jest zupełnie innym miastem niż kilka lat temu. Które inwestycje najbardziej cieszą mieszkańców?

Na przestrzeni lat powstało wiele miejsc rekreacyjno-sportowych, które bardzo przypadły do gustu nie tylko będzinianom – nasze atrakcje odwiedzają mieszkańcy całego powiatu, a nawet mógłbym pokusić się o stwierdzenie, że regionu. Strefy Aktywności Rodzinnej, skatepark, wodny plac zabaw, bawialnia dla najmłodszych, funkcjonujące zimą lodowisko – wszystkie te miejsca cieszą się ogromną popularnością.

reklama reklama



Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazała się też plaża miejska.

Tak, to nasza flagowa inwestycja rekreacyjna, która od razu stała się hitem zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i okolicznych miejscowości. W rejonie nadrzecznym Brzozowica w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w zeszłym roku powstała przestrzeń rekreacyjna, gdzie każdy może wypocząć w ciepłe dni. Plaża to kumulacja wszystkiego, z czym kojarzy się lato – można tam opalać się, grać w siatkówkę plażową, skorzystać z dostępnych leżaków lub hamaków, a przy okazji zjeść lody, poćwiczyć na siłowni czy pospacerować wzdłuż rzeki. W tym roku w lipcu uruchomiliśmy na plaży fontannę i teraz jej wieczorną iluminację przychodzą podziwiać dziesiątki osób z całymi rodzinami. W kolejnym etapie prac na plaży powstanie odkryty basen, na który z niecierpliwością wszyscy czekają. Tym bardziej zachęcam mieszkańców całego powiatu do korzystania z tej atrakcyjnej przestrzeni. Warto podkreślić, że nasza inwestycja została doceniona w internetowym ogólnopolskim głosowaniu na Modernizację Roku zajmując pierwsze miejsce!

Czym jeszcze mogą być zainteresowani mieszkańcy?

Z ciekawszych inwestycji rekreacyjnych – można powiedzieć nawet: prozdrowotnych – planujemy budowę w Będzinie trzech tężni solankowych. Pierwsza już powstaje w parku Syberka, tuż obok miejsca, gdzie odbywają się dni miasta, zakończenie lata i inne duże imprezy, przyciągające mieszkańców regionu. Kolejne powstaną na plaży miejskiej i na osiedlu Warpie, gdzie z powodzeniem funkcjonuje już wodny plac zabaw. A mówiąc o przedsięwzięciach naprawdę wielkiej skali, nie mogę pominąć budowanej hali widowiskowo-sportowej na 2500 osób, która powstaje u zbiegu ulic Sportowej i Piłsudskiego. W nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiekcie będą organizowane atrakcyjne imprezy sportowe, wystawiennicze i kulturalne. Na pewno stałym sportowym wydarzeniem będą mecze siatkówki MKS-u Będzin – będzińskiej drużyny Plus Ligi.

Dojazd do hali będzie łatwy, bo powstaje ona w samym centrum Będzina, które też staje się coraz bardziej atrakcyjne.

Zgadza się. Tuż obok miejsca, gdzie w przyszłości powstanie hala, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy rewitalizację bulwarów nad Czarną Przemszą. Już od tego lata cieszyć się możemy z forum miejskiego z przestrzenią do biesiadowania i punktami gastronomicznymi, ze strefy rekreacyjno-sportowej z siłownią terenową i ogrodzonym placem zabaw dla dzieci oraz miejsc do wypoczynku nad wodą – drewnianych ławek i szezlongów, a także nowego oświetlenia. Obecnie prowadzony jest drugi etap prac: budowana jest zatoka teatralna z dwiema widowniami plenerowymi, przystań wodna i nowe kładki piesze nad rzeką, której koryto zostanie oczyszczone i odmulone. Gdy prace zostaną zakończone i teren się zazieleni, będzie to niewątpliwie jeden z ciekawszych punktów na mapie Będzina. Jestem przekonany, że polubią go dzieci, wierzę, że zachwyci również seniorów, którzy będą mogli – w zależności od upodobań – albo odpocząć w cieniu na ławeczkach, albo aktywnie spędzić czas na siłowni.

A czy są w mieście miejsca, gdzie właściciele psów wraz ze swoimi pupilami mogą spędzać czas wolny?

Posiadamy trzy strefy psiej aktywności. To nowoczesne i bezpieczne przestrzenie dla czworonożnych mieszkańców naszego miasta. Tam skorzystać można z urządzeń do amatorskich ćwiczeń oraz do profesjonalnego treningu, takich jak: tunel, slalom, kładka, obręcze do przeskakiwania. Ostatnio do użytku wszystkich, którzy chcą aktywnie wypoczywać ze swoimi pupilami, oddany został zrewitalizowany park Małpi Gaj w okolicach ulicy Brzozowickiej i będzińskiego targowiska, licznie odwiedzanego w środy i soboty – łatwo tam więc mogą trafić nie tylko mieszkańcy Będzina.

Czy oprócz realizacji projektów rekreacyjno-sportowych są też prowadzone inwestycje podnoszące jakość życia?

Na bieżąco prowadzimy prace modernizacyjne dróg i chodników, budowę miejsc parkingowych i termomodernizacje budynków, co zauważyć mogą wszyscy odwiedzający miasto. Pozyskaliśmy również dofinansowanie na usunięcie i utylizację azbestu z budynków w Łagiszy i na Warpiu. Prace na Warpiu będą kontynuowane. Również budynki w Śródmieściu czekają na swoją kolej. Łącznie na projekty związane z utylizacją azbestu pozyskamy około czterech milionów złotych.

Czy można zatem stwierdzić, że miasto się rozwija?

Jak najbardziej! Będzin to miasto z potencjałem. Przez ostatnią dekadę przeszło olbrzymią metamorfozę, co cieszy mnie tym bardziej, że było mi dane mieć swój udział w kształtowaniu jego obecnego wizerunku. Obserwuję wszystkie miasta i gminy powiatu. Widzę, że także one rozwijają się niezwykle dynamicznie. Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy naszego powiatu byli dumni z faktu, że tu mieszkają i odczuwali zadowolenie z warunków życia, pracy, wypoczynku. Wtedy trud, który wkładamy w zmianę otaczającej nas rzeczywistości, ma sens i daje prawdziwą satysfakcję.