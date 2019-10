Stepnica – miasto portowe

W Stepnicy wybudowano ponad piętnaście kilometrów nowych dróg, cztery przystanie żeglarskie na około czterysta jachtów i motorówek, port rybacki i przeładunkowy. Ten ostatni ma znaczenie regionalne. Z myślą o młodych mieszkańcach wybudowano nowe osiedle, dwie hale sportowe, boiska, świetlice, ścieżki rowerowe i piękne molo. Te inwestycje można było zrealizować m.in. dzięki skutecznym działaniom skarbnika gminy, Beaty Rogalskiej. Na ponad sto projektów pozyskano 80 mln zł, kolejne 100 mln zł za grunty pod wewnętrznymi wodami morskimi. Po wielu latach została ukończona inwestycja polegająca na pogłębieniu toru prowadzącego do portu handlowego.

– Liczymy teraz, że znacznie wzrosną przeładunki towarów masowych – mówi Andrzej Wyganowski, burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, a jednocześnie zaprasza do miejsca, w którym zakochali się żeglarze, rowerzyści oraz miłośnicy dzikiej przyrody. Co roku do tego portowego miasta przyjeżdża ponad 70 tys. osób.

Andrzej Wyganowski planuje rozbudowanie przystani żeglarskiej w Stepnicy o kolejne sto miejsc dla jachtów i motorówek. Środki na inwestycje będą pochodzić z programu Interreg. Tutejsza plaża od lat może pochwalić się Błękitną Flagą, co oznacza, że jest czysta i bezpieczna, dlatego z jej uroków chętnie korzystają polscy i zagraniczni turyści.

Grażyna Herich