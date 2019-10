Zmieniamy się, bo tego oczekują mieszkańcy

– Jest mi niezmiernie miło, że wśród kilkuset powiatów w Polsce kapituła programu dostrzegła właśnie powiat toruński – mówi Marek Olszewski, starosta toruński. – Wyróżnienie to odbieram jako wyraz uznania dla podejmowanych przez nas działań zmierzających do poprawienia i usprawnienia komunikacji z mieszkańcami tak, by jak najlepiej sprostać ich oczekiwaniom.

Podstawową jednostką samorządową dla ludzi jest gmina – to tam załatwia się większość spraw, to ona prowadzi inwestycje czy konstruuje programy, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Natomiast powiat jest dostarczycielem konkretnych usług i pełni rolę bardziej administracyjną. Powiat toruński przełamuje ten schemat i wychodzi do ludzi, stawiając na kontakt z mieszkańcami. Cały czas dopracowuje i poprawia to, co już funkcjonuje, szuka nowych obszarów działalności i chce robić więcej niż wynika z obowiązków.

Jednym z przykładów zmian wprowadzanych dla wygody klientów jest uruchomienie kolejkomatu i systemu elektronicznej rezerwacji terminów wizyt w Wydziale Komunikacji. Usprawnienie pracy wydziału i oszczędność czasu klientów zostały zauważone niemal od razu.

Powiat stawia także na interakcję z mieszkańcami i obustronną komunikację. Nowoczesne narzędzia, takie jak media społecznościowe, a także wyjście w teren z różnorodnymi inicjatywami i propozycjami, dają tu dodatkowe możliwości nie tylko by dotrzeć tam z własnym przekazem, ale także by słuchać głosu i opinii mieszkańców.

– Doceniono nas także za skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych – zarówno na inwestycje, jak i na tzw. projekty miękkie, społeczne. Szczególnie dumny jestem z oddania do użytku z początkiem roku szkolnego siedmiu specjalistycznych pracowni zawodowych w dwóch powiatowych szkołach. Inwestycja w młodych zawodowców to inwestycja w naszą przyszłość, kiedy nasze codzienne sprawy będziemy mogli powierzyć dobrze wykształconym profesjonalistom – sumuje Marek Olszewski.

