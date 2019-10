Mszczonów nagrodzony

Lista udanych inwestycji, które prowadzone są na terenie gminy, jest imponująca. Między innymi mowa tu o budowie Park of Poland czy Deep Spot, które pozwoliły Gminie Mszczonów na zmianę swojego oblicza. Już teraz oba obiekty wymieniane są w gronie najciekawszych miejsc rozrywkowych w Polsce. Istotne jest, że przyciągną one również nowy rodzaj turystów, który będzie odwiedzał Mszczonów. To właśnie dla nich tworzone są nowe miejsca noclegowe i towarzyszące im usługi turystyczne.

Deep Spot, największy na świecie basen nurkowy, już za kilka tygodni zostanie oddany do użytku. Będzie miał aż 45 metrów głębokości. Dostępny będzie dla każdego: nie tylko dla profesjonalnych nurków, ale również dla amatorów. Do napełnienia basenu zostanie wykorzystane 8 tys. m3 wody – tyle wykorzystuje się do napełnienia 27 basenów o długości 25 m.

Dzięki zrównoważonemu rozwojowi gmina dokonała wielu inwestycji, również z zakresu infrastruktury drogowej. Powyższe przykłady, przyjazne podejście do inwestorów, innowacyjne działania i kierunki rozwoju wsparte finansami z funduszy unijnych oraz innych programów pomocowych – wszystko to zaowocowało przyznaniem przez Kapitułę tytułu Symbolu Polskiej Samorządności 2019 dla Gminy Mszczonów.

– Jestem niezwykle dumny z naszych dokonań w każdym kolejnym roku. Zapewniam, że nie spoczniemy na laurach i zaskoczymy jeszcze nie raz – podsumowuje Józef G. Kurek, burmistrz Mszczonowa.

Anna Knapek