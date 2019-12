Grodzisk miastem inwestycji…

… w drogi

– Kończący się rok przyniósł zakończenie wieloletniej batalii o obwodnicę Grodziska Mazowieckiego. Ostanie dwanaście miesięcy było dla nas czasem wytężonej pracy, by doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca. Cała ścieżka formalna została zakończona i decyzja o budowie Obwodnicy Zachodniej jest ostateczna – mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Ale to nie wszystko. Od początku roku trwają największe roboty drogowe w historii gminy, których wartość, wynosi ponad 50 mln zł. Rozwiązano kilka newralgicznych problemów drogowych, m.in. przebudowano skrzyżowanie ulic Nadarzyńskiej z Warszawską. Wszystko po to, żeby znacznie poprawić bezpieczeństwo w mieście.

reklama reklama



… w sport

Trwa budowa imponującego kompleksu Legia Training Center, który będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce. Ponadto kontynuowana jest budowa ośrodka tenisowego w Kozerkach.

– Nasze wieloletnie inwestowanie w sport przynosi nadspodziewane efekty. Tegoroczne sukcesy grodziskich zawodników i drużyn sprawiły nam ogromną radość – mówi Grzegorz Benedykciński.

Lista osiągnięć jest długa: Mistrzostwo Polski w tenisie stołowym klubu Dartom Bogoria, wejście do II Ligi Mężczyzn przez siatkarzy UKS Sparta i do III Ligi przez piłkarzy Klubu Pogoń, wicemistrzostwo Polski w wyścigach samochodowych Piotra Struzika oraz Wicemistrzostwo Polski, Mistrzostwo Łotwy i udział w Mistrzostwach Świata psich zaprzęgów „Drayland”, osiągnięte przez Beatę Pawłowską-Sielecką. A do tego liczne sukcesy zawodników klubu UKS Budo, łyżwiarek z UKS Sparta, kolarzy z GKK Opty Mazowsze, młodych szachistów z UKS Szachowa Dwójka oraz dziewcząt z Grodziskiego Klubu Koszykarskiego. To oczywiście zasługa ciężkiej pracy sportowców i trenerów, ale przyjazny klimat dla sportu, jaki tworzą władze gminy, ma tu ogromne znaczenie.

… w kulturę i edukację

Mijający rok był również rokiem realizacji wielu inwestycji w oświacie. Wybudowane zostało nowe skrzydło z dziewięcioma salami lekcyjnymi, szatniami oraz świetlicą dla SP nr 2 przy ul. Westfala. Dokończono gruntowny remont SP nr 6 przy ul. Sportowej. W Izdebnie Kościelnym zbudowano salę gimnastyczną i zaplanowano rozbudowę szkoły. Przy SP nr 5 przy ul. Zondka powstała nowoczesna sala sportowa, w szkole wyremontowano jadalnię i szatnie, a budynek wyposażono w windę. Wkrótce ruszy budowa szkoły podstawowej w Szczęsnem.

Trwają także ostatnie procedury przy wyborze wykonawcy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Sportowej. Będzie to jedna z najważniejszych inwestycji w Grodzisku Mazowieckim, której wartość wynosi ponad 60 mln zł. Hala będzie nie tylko służyła sportowcom oraz mieszkańcom jako miejsce imprez kulturalnych, ale także będzie „zapleczem” dla SP nr 6.

… w przyszłość

Ten szereg inwestycji jest możliwy m.in. dzięki podatkom, które trafiają do gminy. Dlatego władze zachęcają, by mieszkańcy, którzy żyją na terenie Grodziska Mazowieckiego, dopełnili obowiązku meldunkowego. Dzięki temu niemal 40% z podatku dochodowego od osób fizycznych trafia do miejsca, w którym mieszkańcy rzeczywiście korzystają z infrastruktury i usług publicznych.

– To dołożenie cegiełki do budowy naszego wspólnego dobra. Dzięki temu, że podatki trafią do nas, będziemy mogli nadal zmieniać oblicze gminy Grodzisk Mazowiecki tak, by żyło nam się tutaj jeszcze lepiej – zachęca Grzegorz Benedykciński.

Anna Knapek