Ambitne plany Ożarowic

Nagroda Symbol Polskiej Samorządności przyznawana jest tym gminom, które mogą poszczycić się dynamicznym rozwojem. Prawie 6,5 tys. zł – tyle w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły wydatki inwestycyjne Ożarowic ze środków unijnych w latach 2014–2017 – to największy współczynnik spośród wszystkich gmin wiejskich w Polsce. Oznacza to realizację ponad 60 projektów w różnych obszarach. Wybudowano nowe drogi, sale gimnastyczne, miejski stadion, dużym udogodnieniem jest ekspresowe połączenie autobusowe aglomeracji z lotniskiem. Dla przedsiębiorców stworzona została strefa aktywności gospodarczej. Mieszkańcy korzystają z kanalizacji sanitarnej z biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków.

Od ponad 20 lat mieszkańcy Ożarowic wybierają na wójta Grzegorza Czaplę. Gmina wielokrotnie zdobywała miejsca na podium w ogólnopolskich prestiżowych konkursach i rankingach, a jej gospodarz został Wójtem Dziesięciolecia i Samorządowym Liderem Dwudziestopięciolecia. Przez zrównoważony rozwój rozumie szeroko: rozwój infrastruktury, ale również dbałość o zdrowie mieszkańców, edukację i sport, czemu sprzyjają piękne tereny rekreacyjne. Ożarowice są liderem w Polsce, jeżeli chodzi o subwencję do oświaty, dopłata w przypadku gminy wynosi sto procent.

W Ożarowicach działa bardzo dobrze wyposażona biblioteka oraz gminny ośrodek kultury, w którym odbywają się różnego rodzaju festiwale, przeglady i spotkania. W niespełna 6-tysięcznej gminie działają grupy taneczne, śpiewacze, dwie orkiestry dęte, kabaret, organizacje młodzieżowe i kluby sportowe. To efekt realizacji programu, który nazwano: Inwestycje pod Dobrymi Skrzydłami.

– Za jedno z największych dokonań uważam uporządkowanie uwarunkowań przestrzennych naszych gruntów, ponieważ dużą uwagę zwracamy na rozwój terenów inwestycyjnych, szczególnie wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, oraz dostęp do działek przeznaczonych pod budowę jednorodzinną – mówi Grzegorz Czapla.

Przed gminą ambitne plany. W najbliższych latach mają powstać połączenia kolejowe w kierunku Katowic, Gliwic i Bytomia. Duży nacisk kładzie się również na Odnawialne Źródła Energii. Do tej pory panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej.

Ożarowice to przykład gminy, w której dba się o seniorów, historię i zwyczaje. W każdym sołectwie istnieje Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Ważna jest tutaj przynależność do małych ojczyzn oraz tożsamość. Tu dba się o zabytkowe kapliczki i kościół św. Barbary z 1781 r. To wszystko procentuje: gminie przyznano nagrodę Symbol Polskiej Samorządności.

Grażyna Herich