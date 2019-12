W Rzeszowie chce się mieszkać

Robotnik samorządności

– Czuję się normalnym robotnikiem samorządności – mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. – Jako urodzony rzeszowianin kocham to miasto takim, jakie było dawniej i jakie jest dzisiaj. Pragnę, aby zmieniało się na korzyść, aby piękniało i dawało zadowolenie wszystkim mieszkającym i odwiedzającym. Pod wpływem naporu z niemal wszystkich środowisk w mieście zrezygnowałem z kandydowania do Sejmu RP, aby móc nadal pracować dla Rzeszowa

Wybierają Rzeszów

W 1944 roku liczba ludności miasta wynosiła niespełna 27 tysięcy. Na początku XXI wieku było ono najmniejszym, a zarazem najgęściej zaludnionym miastem wojewódzkim w Polsce. Dziś Rzeszów liczy blisko 200 tys. mieszkańców.

Stolica Podkarpacia powiększała (i nadal powiększa) swoje terytorium przez przyłączanie – po stosownych referendach – sąsiednich sołectw. Jest w tym działaniu strategiczna myśl. Mieszkańcy wsi zyskują lepsze połączenia i możliwość włączenia do infrastruktury dużego miasta, otrzymują finansowe wsparcie w inwestycjach, zaś inwestorzy mogą zagospodarowywać tereny, co generuje wpływy z podatków z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

W nowych osiedlach tworzone są miejskie punkty obsługi, które ułatwiają przeprowadzenie formalności związanych z przyłączeniem. Jesienią każdego roku prezydent spotyka się z mieszkańcami, konsultując plany w zakresie najpilniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych. Według badań Uniwersytetu Rzeszowskiego obecnie ponad 90% mieszkańców popiera rozszerzanie granic miasta.

Od 2006 r. Rzeszów powiększył swoje terytorium o 136%, a liczba ludności wzrosła o 35 tysięcy. Od 1 stycznia 2019 r. powiększył się do 126,57 km2. Na terenach przyłączonych zainwestowano około 2 mld zł. W 2003 r. budżet miasta wynosił ok. 370 mln zł, z czego ok. 50 mln zł przeznaczano na inwestycje. Dziś liczby te wynoszą odpowiednio: 1,65 mld zł budżetu, z czego na inwestycje przeznacza się ok. 700 mln zł. Według raportu Polskiej Akademii Nauk w ciągu kilkudziesięciu najbliższych lat tylko w dwóch miastach Polski – Warszawie i Rzeszowie – nastąpi wzrost populacji mieszkańców.

Trudno się dziwić, skoro realizacja wielu inwestycji, w tym przedsięwzięć z dofinansowaniem zewnętrznym, zachęca do osiedlania się w mieście. Statystyki pokazują, że 80% mieszkańców dynamicznie powstających nowych osiedli mieszkaniowych przeprowadziło się do Rzeszowa z innych gmin. Budowa infrastruktury drogowej, szkół, przedszkoli, żłobków, domów kultury, lepsze skomunikowanie nowych terenów z centrum Rzeszowa dzięki nowoczesnym autobusom, sprawiają, że poprawia się jakość życia mieszkańców.