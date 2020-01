Uzdrowisko Supraśl

W urokliwych okolicach Puszczy Knyszyńskiej, 16 km od centrum stolicy Podlasia leży miasto Supraśl. Jest to miejscowość uzdrowiskowa. Charakteryzuje się pięknymi walorami przyrody oraz kilkoma interesującymi zabytkami, takimi jak Klasztor Męski Zwiastowania NMP czy Pałac Buchholzów. Od kilku lat władze miasta zachęcają inwestorów do lokowania kapitału w bazę medyczną i turystyczną oraz inne niezbędne dla uzdrowiska usługi. Te działania sprawiają, że Supraśl jest miastem coraz liczniej odwiedzanym przez turystów.

Obecnie Burmistrz Supraśla ogłosił przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości położonych w Supraślu na okres 99 lat. Przeznaczeniem działek mają być ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego wraz z całą infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania.

reklama reklama



– Jesteśmy prężnie rozwijającym się – jedynym z 2 w Województwie Podlaskim – miastem o statusie uzdrowiska. To sprawia, że chętnie przyciągamy inwestorów chcących rozwijać bazę turystyczno-uzdrowiskową miasta. Ten trend się sprawdza, co widać po statystykach odwiedzających nas turystów i kuracjuszy. Chcemy utrzymać to tempo, stąd podjęliśmy decyzję o rozpisaniu przetargu na udostępnienie działek pod budowę obiektów uzdrowiskowych w Supraślu – mówi Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

Ceny wywoławcze wynoszą odpowiednio 492,5 tys. zł i 752 tys. zł netto. Opłaty związane z użytkowaniem to 25% wartości działki przy podpisaniu aktu notarialnego oraz 3% jej wartości w każdym kolejnym roku. Przetarg będzie miał miejsce w Urzędzie Miejskim w Supraślu 27 listopada br. Każdy zainteresowany wzięciem udziału w przetargu proszony jest o wpłatę wadium w kwocie 10% wartości działki do dnia 21 listopada.

Michał Woźniakowski