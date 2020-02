Z korzyścią dla mieszkańców

burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski

Jak zareagował pan na nominację? Spodziewał się pan?

Nominacja do tak prestiżowego tytułu to niemałe wyróżnienie. Przyjąłem ją z radością, ale też uczuciem wyzwania, jakie mnie czeka. Tak ogromny przyrost mieszkańców to oczywiście radość, zapraszamy do naszej gminy każdego i chcemy, by każdy poczuł się tu dobrze. Obecnie gmina Żukowo liczy niemal 40 tys. mieszkańców i pod tym względem, wśród gmin miejsko-wiejskich, jest największa w województwie pomorskim, a tempo przyrostu ludności z roku na rok rośnie. Wiążą się z tym ogromne wyzwania. Oświata, drogi, bezpieczeństwo, to zaledwie ułamek potrzeb, jakie musimy zapewnić. Wierzę jednak, że przy dobrej współpracy i poczuciu wspólnoty, dalej uda nam się wywiązywać z tych zadań.



Wcześniej na naszych łamach podkreślał pan, że jesteście drużyną. To jest przepis na dynamiczny rozwój gminy?

To z pewnością jeden z najważniejszych elementów. Celem moim, a także Rady Miejskiej, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli jest dobro mieszkańców. Gdy wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jest zdecydowanie łatwiej. Dziękuję im za dobrą współpracę. Dziękuję również przedsiębiorcom. Ubiegły rok pokazał, że razem z nimi możemy realizować inwestycje, dzieląc się kosztami. Cały czas możemy liczyć na współpracę z Powiatem Kartuskim. To owocuje kolejnymi, wspólnymi zadaniami na terenie naszej gminy, takimi jak budowa chodników, sygnalizacji świetlnych czy oświetlenia przy drogach powiatowych. Nie zapominamy przy tym o współpracy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W obu przypadkach możemy liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe naszych zadań, głównie drogowych.

Jak zapowiada się 2020 rok w gminie Żukowo?

Zaczynamy niezwykle intensywnie, w styczniu ruszyły prace budowlane przy węźle komunikacyjnym w Żukowie. To jedna z największych tegorocznych inwestycji. Zorganizowaliśmy również przetarg na budowę w tym miesiącu węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo. Koszt obu tych zadań szacujemy na ponad 45 mln zł. Chcemy też kontynuować programy, które utworzyliśmy z myślą o mieszkańcach, tj. Bon Opiekuńczy, Karta Mieszkańca Gminy Żukowo, darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów oraz gminny program modernizacji źródeł energii cieplnej. Szczególnie podkreślam rosnącą popularność ostatniego z wymienionych. Dzięki wymianie w 2019 roku 59 źródeł ciepła opalanych węglem na system ekologiczny do powietrza będzie wprowadzanych mniej zanieczyszczeń z ok. 295 ton węgla kamiennego rocznie! A tajemnicą nie jest, że czyste powietrze przekłada się na nasze zdrowie i komfort życia.