Nowa wizytówka Mszczonowa

– Los sprzyja tym, którzy mają odwagę mierzyć wysoko – mówił podczas otwarcia parku Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa, i opowiadał: –Kilka lat temu do Mszczonowa przyjechał Mooky Greidinger [założyciel Global City Holdings – przyp.red.] z pomysłem zbudowania parku wodnego z wykorzystaniem naszych wód termalnych. Okazało się, że dzielimy wspólne marzenie, które dziś się spełniło. Efekt końcowy inwestycji, przy której współpracowaliśmy przez wiele lat, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

Obiekt robi imponujące wrażenie. W Mszczonowie, w centrum Polski, powstał park wodny z trzema strefami tematycznymi, kilkudziesięcioma zjeżdżalniami i najdłuższą krytą zjeżdżalnią w Europie, a mieszkańcy całego kraju oraz zagraniczni goście mogą skorzystać z naturalnego bogactwa tego regionu – dostępu do wód geotermalnych. – To spełnienie mojego wielkiego marzenia, które zrodziło się niemal 30 lat temu! Już na początku lat 90. widziałem szansę na wykorzystanie potencjału naszych wód termalnych w celach rekreacyjnych i rozrywkowych, by rozsławić Mszczonów. W tamtych czasach realizacja przedsięwzięcia na tak szeroką skalę wydawała się nierealna, dlatego cieszę się, że inwestorzy uwierzyli w nasz potencjał i zdecydowali się tu zainwestować. Jestem przekonany, że dzięki Suntago Wodny Świat Mszczonów zajmie ważne miejsce na mapie turystycznej Polski i Europy, stanie się celem wycieczek dla tysięcy gości – mówi Józef Grzegorz Kurek.



Inwestorem Suntago Wodny Świat, będącego pierwszym etapem projektu Park of Poland, jest Global City Holdings. Od pierwszego spotkania władz gminy z inwestorem do oficjalnego otwarcia Park of Poland minęło prawie 10 lat. To niedługo, biorąc pod uwagę, że to jedna z największych inwestycji prywatnych w Polsce. Budowa obiektu rozpoczęła się w maju 2017 r., a koszt wyniósł ponad 170 mln euro.

Ale najświeższy inwestycyjny sukces gminy nie jest jedynym. Mszczonów, leżący w sercu Polski, od lat przyciąga niezwykłe przedsięwzięcia i ma dobrą opinię wśród inwestorów. Szybkie i proste procedury oraz pomoc doradcza na każdym etapie sprawiają, że od lat gmina może liczyć na rosnące zainteresowanie nie tylko branży rozrywkowej. Nie bez znaczenia jest też atut, na który – choć władze gminy nie miały wpływu, to potrafią go umiejętnie wykorzystywać – położenie. Bliskość Warszawy, Łodzi, odpowiednie skomunikowanie z autostradą oraz drogami szybkiego ruchu – to sprawia, że do Mszczonowa można łatwo dojechać z niemal każdego zakątka kraju. W tej chwili gmina realizuje dojazd awaryjny do Parku przez Świnice, w razie utrudnień na głównej drodze dojazdowej. Trwają także prace nad uruchomieniem połączenia kolejowego między najbliższymi miastami a Mszczonowem oraz stworzenie komunikacji zbiorowej, która zapewniłaby dojazd do parku.

Autor: Szymon Roginski Źródło: Materiały prasowe

Anna Knapek