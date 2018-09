SML-W „Energetyk” szuka inwestora: atrakcyjny teren w centrum Wrocławia

Budynek przy ul. Powstańców Śląskich 159 (w dzielnicy Krzyki) wraz z działką o powierzchni ok. 6 tys. m2 to historyczna siedziba SML-W „Energetyk”. Teren, na którym jest posadowiony, bogato wyposażony we wszystkie niezbędne przyłącza i media, stanowi ogromny potencjał i bardzo atrakcyjne miejsce do inwestowania.

– Choć obiekt wiąże się historycznie z dziejami naszej spółdzielni, w chwili obecnej ze względu na prowadzenie robót powiązanych z dotacjami unijnymi z chęcią wydzierżawimy teren pod zabudowę z przeznaczeniem na usługi hotelarskie lub w innym dowolnym charakterze – podkreśla Maria Nowak, prezes SMLW „Energetyk” we Wrocławiu.

Atuty

Nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich 159 usytuowana jest przy Drodze Krajowej nr 5, głównej arterii wjazdowej do centrum stolicy Dolnego Śląska, w niedalekiej odległości słynnego budynku SkyTower, przy trasie komunikacji miejskiej linii tramwajowej i autobusowej. Gdyby w drodze inwestycji powstał np. wielopoziomowy parking podziemny, dostęp do niego będzie jeszcze łatwiejszy, a atrakcyjność tego miejsca jeszcze bardziej wzrośnie. Sąsiednie budowle sięgają 14 kondygnacji, więc nie ma przeszkód, by w tym miejscu postawić obiekt o podobnej lub takiej samej wysokości.

Uzbrojenie terenu obejmuje wszystkie możliwe sieci mediów, jak: gaz, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, telekomunikacja. Dojście piesze od każdej strony również jest bardzo łatwe ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z obiektami mieszkalnymi SML-W „Energetyk”. Warto też podkreślić, że działka obiektu przy ul. Powstańców Śląskich jest tylko jedną z działek, które będą podlegały przetargowi na inwestycję. Na działce bezpośrednio sąsiadującej, obecnie pełniącej funkcję parkingu, mógłby powstać duży kompleks przylegający bezpośrednio do ul. Racławickiej.

Na przykład hotel

Poszukiwanie strategicznego inwestora właściciel kieruje na obsługę turystyki z tytułu uwarunkowań i kierunków Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. Plan przewiduje przeznaczenie terenu na: handel detaliczny, gastronomię, rozrywkę, biura, usługi drobne, parking, opiekę zdrowotną i społeczną, edukację, naukę, szkolnictwo wyższe, bezpieczeństwo publiczne, ewentualnie produkcję, budownictwo, handel hurtowy gospodarkę magazynową, logistykę czy transport.

– Według naszej oceny jedną z najkorzystniejszych form zagospodarowania tego terenu to obsługa turystyki, czyli wybudowanie kompleksu hotelowego wraz z elementami towarzyszącymi – mówi Maria Nowak. – We Wrocławiu nie brakuje hoteli o podstawowym standardzie, ale ten teren z całą pewnością zasługuje na obiekt, który mógłby sięgnąć maksymalnej liczby gwiazdek i najwyższego poziomu obsługi klientów.

Doświadczenie inwestora

SMLW „Energetyk” jest wiarygodnym partnerem tego typu inwestycji, co już nieraz udowodnił: ma duże doświadczenie w prowadzeniu różnych inwestycji opartych o nowoczesny montaż finansowy, zarówno gdy chodzi o budowę nowych obiektów, jak i wykorzystywanie środków unijnych. Spółdzielnia z udziałem środków zewnętrznych zrealizowała już nowoczesną Galerię Pilczycką w dzielnicy Kozanów, której designerska bryła wybitnie podniosła klasę lokalnej architektury i jest bardzo chwalona przez mieszkańców dzielnicy. Ostatnio w zasobach spółdzielni rozpoczęły się roboty termomodernizacyjne wartości ok. 18 mln zł w dużych budynkach przy ul. Dokerskiej, Papierniczej i Lotniczej, na które udało się pozyskać niebagatelne (ponad 11,5 mln zł) środki unijne. Zadania te zrealizowane zostaną do 2022 r.

– Zajęliśmy III miejsce w ogólnopolskim rankingu spółdzielni mieszkaniowych 2017 r. w kategorii Spółdzielnie średnie bez przychodów z inwestycji – podkreśla Maria Nowak. – Ten fakt, w połączeniu z dotychczasowym naszym dorobkiem, wiarygodnością i stabilną pozycją na rynku nieruchomości, stanowi najlepszą rekomendację do współpracy z nami i inwestowania. Zachęcam gorąco do kontaktu.

Danuta Klimek

Kontakt: (71) 361 46 81