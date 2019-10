„Nadodrze”: w trosce o ludzi

– Statystyki wykazują, że wśród głogowian zwiększa się odsetek starszych mieszkańców – mówi Mirosław Dąbrowski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie. – Osoby te są niejednokrotnie samotne, a ponadto mieszkają często na wyższych piętrach bez dostępu do wind. Ten problem będzie narastał w kolejnych latach, powinniśmy już dziś podjąć odpowiednie kroki. Wybudowaliśmy więc 7-kondygnacyjny budynek na 50 mieszkań. Tym przedsięwzięciem, wartym 12 mln złotych, ze spółdzielni eksploatującej staliśmy się również inwestującą.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób mających problem z poruszaniem się – z poziomu chodnika można dostać się windą na każde piętro i do garaży. Następnym podjętym działaniem jest wprowadzenie programu „Dostępne mieszkanie”, który zakłada budowę podjazdów i platform w niektórych budynkach, tak aby niepełnosprawni i starsi mogli się dostać do swoich mieszkań bez pokonywania schodów. To rozwiązanie będzie miało zastosowanie przede wszystkim w budynkach wysokich z układem korytarzowym, gdzie jeden podjazd udostępni praktycznie cały wieżowiec osobom z ograniczoną sprawnością. Rozważana jest też możliwość zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do całego budynku poprzez likwidację komór wsypowych oraz modernizację dźwigów z wykonaniem dodatkowego przystanku na poziomie chodnika. Ponadto SM „Nadodrze” zamierza zrealizować budynek z mieszkaniami pod nadzorem, gdzie osoby starsze i samotne, będą miały zapewnioną stałą opiekę oraz pomoc w codziennym życiu. W przygotowaniu jest program pn. „Senior na osiedlu”, związany z wprowadzeniem dodatkowego stanowiska pracy. Zadaniem takiego pracownika będzie wspieranie starszych mieszkańców w ich codziennych potrzebach, w tym na przykład w załatwianiu spraw urzędowych.

Również w ramach tzw. „twardych” inwestycji dzieje się dużo. W latach 2017–2018 spółdzielnia biła rekordy inwestycyjne: pozyskała ze środków unijnych aż 12,5 mln złotych, które przeznaczyła na termomodernizację 29 budynków. W ramach środków własnych (8 mln złotych) dociepla kolejne budynki mieszkalne. Trwa kompleksowa wymiana głowic termostatycznych w całych zasobach mieszkaniowych, której efektem ma być stabilizacja temperatury w budynkach i redukcja kosztów ogrzewania.

Spółdzielnia wdraża także nowy system informatyczny, mający na celu zintegrowanie zarządzania w wieloosiedlowej spółdzielni. Rozwinięciem tego systemu będzie aplikacja mobilna, ułatwiająca przede wszystkim kontakt mieszkańców z administracją spółdzielni, m.in. w ramach zgłaszania usterek.

– Od lat spełniamy idee spółdzielczości, dbając nie tylko o takie wartości jak sprawiedliwość społeczna i solidaryzm, ale też o zaspokojenie innych potrzeb wykraczających ponad ustawowe obowiązki. Dbamy o starszych, estetyzujemy zasoby, troszczymy się o bezpieczeństwo, angażujemy się w rozwiązywanie problemów społecznych. Na klatkach schodowych umieszczamy hasła nawołujące do większej tolerancji i szanowania innych lokatorów. A wszystko to dla integracji i wygody mieszkańców – sumuje Mirosław Dąbrowski.

Jakub Lisiecki

współpr. Jacek Bies