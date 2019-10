Spółdzielnia z bakcylem

Spółdzielnia „Hutnik” podejmuje szereg działań, które nie tylko poprawiają estetykę osiedla, ale również podnoszą jakość i komfort życia mieszkańców. Obecne zarządzanie nieruchomościami to jednak nie tylko bieżące administrowanie oraz zapewnianie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, lecz również dbanie o wynik ekonomiczny oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców. „Hutnik” prowadzi na rzecz swoich członków i ich środowiska placówkę – klub „Bakcyl” wraz z siłownią, dzięki której realizowane są zadania społeczno-wychowawcze, kulturalne i sportowe. Oferta placówki jest stale udoskonalana i zmieniana w zależności od obowiązujących trendów oraz potrzeb mieszkańców.

Klub „Bakcyl” jest miejscem spotkań zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. W okresie ferii zimowych i letnich organizowane są również półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym, które już trzykrotnie zostały docenione przez wojewodę śląskiego. To niejedyny powód do dumy. W „Bakcylu” od 4 lat prężnie działa Strefa Seniora, która jest miejscem spotkań osób w wieku 50+. Jej głównym celem jest włączenie seniorów do aktywnego życia w społeczności lokalnej, propagowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz podniesienie poziomu aktywności i sprawności fizycznej.

reklama reklama



Ponadto SM „Hutnik” wspiera lokalne akcje charytatywne oraz organizuje festyny rodzinne – niedawno spółdzielnia zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Wspomnienie z wakacji”.

Takie nowatorskie podejście i wspólne organizowanie różnego rodzaju uroczystości budują więzi społeczne oraz poczucie przynależności. Ten fakt doceniono, przyznając SM „Hutnik” nagrodę Symbol Polskiej Spółdzielczości 2019.

Joanna Gulewicz