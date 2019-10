Nowoczesne mieszkania w rzeszowskim „Energetyku”

W chwili powstania, 23 lata temu, spółdzielnia dysponowała jedynie 254 mieszkaniami w budynkach należących wcześniej do byłego zakładu energetycznego wraz z nieco ponad 20 ha gruntów. Dziś te zasoby są niemal dziesięciokrotnie większe. W ciągu kilkunastu lat dzięki działalności spółdzielni powstał m.in. budynek przy Al. Niepodległości 3 w Rzeszowie z 63 mieszkaniami oraz 6 lokalami usługowymi. Wykonano także kompleksową termomodernizację kilku starszych budynków, które jej wymagały.

W 2003 r. do „Energetyka” przyłączyła się Spółdzielnia Mieszkaniowa nr 1 w Boguchwale, powiększając potencjał o cztery budynki wielorodzinne z mieszkaniami o powierzchni ponad 7,3 tys. m2. Połączenie to przyniosło obopólną korzyść – rozwiązało bowiem trudny problem finansowy dalszej eksploatacji kotłowni, zaś nowo pozyskane tereny pozwoliły przystąpić do realizacji znaczących inwestycji.

reklama reklama



Na tych nowych działkach, wielkości niemal 1 ha, w 2005 r. rozpoczęto budowę 35-mieszkaniowego budynku przy ul. Tkaczowa 169 E w Boguchwale, wraz z przebudową istniejącej zewnętrznej sieci c.o., i zakończono modernizację kotłowni na olej opałowy. W grudniu 2006 r. spółdzielnia zakupiła w całości budynek kotłowni wraz z przynależną do niego działką. Rozpoczęła budowę osiedla w popularnej, dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Wilkowyja, gdzie do 2011 r. przy ul. Lwowskiej postawiła pięć budynków z 252 mieszkaniami.

Od drugiego kwartału 2007 r. do trzeciego kwartału 2008 r. wybudowała dwa budynki przy ul. Tkaczowa z 61 mieszkaniami. Decyzja o tym, aby wyjść z budową mieszkań poza Rzeszów i budować w Boguchwale, okazała się strzałem w dziesiątkę, bowiem zainteresowanie tymi lokalami było bardzo duże.

W latach 2007–2011 powstało osiedle przy Al. Niepodległości i ul. Zagłoby w Rzeszowie: w dwóch wysokich budynkach znajdują się łącznie 224 mieszkania z miejscami postojowymi w garażach podziemnych oraz 30 lokali użytkowych – łącznie ponad 10 tys. m2 powierzchni.

Nową odsłonę aktywności inwestycyjnej rzeszowskiego „Energetyka” przyniosły ostatnie lata. Przy ul. Zacisznej 11 w południowej części miasta – w bardzo pożądanej lokalizacji – najpierw powstał 5-kondygnacyjny blok z 98 lokalami mieszkalnymi. Jedna kondygnacja znajduje się pod ziemią z przeznaczeniem na komórki lokatorskie i garaż z 46 miejscami postojowymi. W mieszkaniach nie ma instalacji gazowej, gdyż wszystkie urządzenia grzewcze zasilane są energią elektryczną (tzw. „siłą”), a ciepła woda dostarczana jest centralnie. Są za to wideodomofony i drzwi anty-włamaniowe. Cena takich mieszkań oscylowała w 2016 r. wokół 4,6 tys. zł/m2 i była zróżnicowana w zależności od kondygnacji.

W drugim etapie inwestycji przy tej ulicy, pod adresem Zaciszna 13, powstał 7-klatkowy blok o wysokości od 4 do 6 kondygnacji naziemnych. W jego bryle usytuowanych jest łącznie 141 mieszkań, posadowionych na platformie garażu podziemnego.

Warto zaznaczyć, że „Energetyk” jako pierwsza z rzeszowskich spółdzielni mieszkaniowych zastosował nowoczesne innowacyjne rozwiązanie w garażu podziemnym, tj. platformy parkingowe zależne, co pozwoliło zwiększyć dwukrotnie liczbę parkowanych aut w stosunku do powierzchni zabudowy garażu.

Z myślą o najmłodszych, przy budynkach Zaciszna 11 i Zaciszna 13 powstał plac zabaw, doskonale uzupełniając architekturę terenu, a na utworzonym wewnętrznym dziedzińcu znajdują się rekreacyjne tereny zielone.

Kolejna inwestycja to Osiedle Przyszłość na 5-hektarowej działce przy ul. Bałtyckiej w rzeszowskiej dzielnicy Wilkowyja. Docelowo osiedle stworzy kompleks ośmiu budynków mieszkalno-usługowych o zróżnicowanej ilości kondygnacji – od 5 do 15 – będących połączeniem nowoczesnej architektury, bliskości terenów zielonych i gwarancji spokojnego sąsiedztwa. Bloki usytuowane są blisko Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów, a w przyszłości również liceum ogólnokształcącego. Sprzedawane tu mieszkania mają powierzchnię od 31 do 52 m2 z wyjątkowo dużymi i przestronnymi balkonami oraz komórkami lokatorskimi w pakiecie. Na osiedlu będą znajdować się lokale usługowo-handlowe o łącznej powierzchni 2,2 tys. m2.

Niedługo „Energetyk” zamierza rozpocząć kolejne ciekawe przedsięwzięcie: sześć mieszkań w trzech budynkach w zabudowie bliźniaczej w odbiciu lustrzanym przy ul. Polnej w północnej części Głogowa Małopolskiego z dojazdem bezpośrednio z drogi gminnej.

Aktualnie spółdzielnia administruje 27 budynkami mieszkalno-usługowymi i doskonale nimi zarządza, dbając o stan zasobów i ich unowocześnianie, a także bieżącą eksploatację. – Pewnym miernikiem zadowolenia i komfortu naszych mieszkańców może być niewielka i wciąż malejąca w ostatnich latach liczba osób uczestniczących w walnych zgromadzeniach, mimo wzrostu liczby członków – mówi Katarzyna Marszałek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Rzeszowie. – Dla mnie oznacza to, że zdecydowana większość z nich nie ma poważniejszych problemów i świadczy o tym, że spełniamy ich oczekiwania. Będziemy się tego trzymać.

Danuta Klimek