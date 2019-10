Bezpieczne, nowoczesne mieszkanie

W zasobach jednej z największych polskich spółdzielni mieszka czwarta część zabrzan. I są z tego zadowoleni – ZSM jest od wielu lat skutecznie, efektywnie i profesjonalnie zarządzana. Dba o komfort i bezpieczeństwo, pewność jutra, także o tworzenie warunków do wypoczynku, a dla chętnych – o rozwój talentów. Spółdzielnia mimo zmian ustrojowych, gospodarczych i społecznych doskonale daje sobie radę, a współpraca z władzami miejskimi układa się bardzo dobrze.

– Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, ale też wielką wagę przykładamy do estetyki osiedli – podkreśla Włodzimierz Bosowski, prezes Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.– Cel od lat pozostaje niezmienny: tworzenie warunków przyjemnego, bezstresowego mieszkania. Dlatego rokrocznie spore środki przeznaczamy na utrzymywanie w jak najlepszym stanie terenów zielonych i placów zabaw. Proponujemy też członkom i ich rodzinom różne usługi w zakresie oświaty, wypoczynku i rekreacji.

Ponad 60-letnie doświadczenie, znakomicie wyszkolona kadra, elastyczne podejście do rozwiązywania problemów przynoszą codziennie efekty. Spółdzielnia utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. Ściśle współpracuje z organizacjami wspierającymi krajowy rynek nieruchomości, starając się spełniać jak najwyższe standardy jakości świadczonych usług. Systematycznie wykonuje wszelkie wymagane prawem przeglądy okresowe budynków, urządzeń i instalacji. Dba o utrzymanie zasobów w stałej sprawności technicznej.

W ramach kluczowych przedsięwzięć i inwestycji w ostatnich miesiącach Zabrzańska SM kontynuowała termomodernizację budynków (do końca 2018 r. w całości ocieplono ich 180 z wszystkich 214, trzy ściany w 32, dwie w jednym). Skutecznie pozyskiwała zewnętrzne środki finansowe na ten cel, głównie w postaci tanich kredytów bankowych w ramach ustawy termomodernizacyjnej i częściowo umarzanych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Warto przy tym wspomnieć, że wartość umorzeń pożyczek zaciągniętych przez ZSM w latach 2010–2018 wyniosła ok. 11 mln zł. Z kolei premia uzyskana przez ZSM z ustawy termomodernizacyjnej wynosi już 1,7 mln zł. Te działania owocują zmniejszaniem zamawianej mocy cieplnej, a co za tym idzie – stałych kosztów ogrzewania.

ZSM własnymi służbami dokonuje rozliczeń zużycia wody w całych zasobach. Od 2015 r. wymienionych zostało niemal 29 tys. wodomierzy, zamontowano też ok. 1620 zaworów odcinających dopływ wody do mieszkań. Przyniosło to wymierne efekty zmniejszenia różnic między sumą wskazań wodomierzy indywidualnych a wskazaniem wodomierza głównego w budynku, jednocześnie ujednoliciło termin odczytów poprzez wykorzystanie technologii radiowej.

W każdym rejonie administracyjnym Zabrzańskiej SM pracownicy na bieżąco dbają o drzewa, krzewy, kwiaty i trawniki. Wszystko po to, by podnieść wartość, standard i estetykę zamieszkiwania. W tym roku posadzono już ok. 3 tys. roślin tworzących żywopłoty i około dwudziestu drzew – klonów i innych ozdobnych. W zazielenianie wielu miejsc przy blokach włączają się ich mieszkańcy. Dzięki spółdzielni całe Zabrze nabiera kolorów, a inwestycje proekologiczne wpływają na poprawę wizerunku miasta.

Chlubą ZSM są kluby „Kwadrat” i „Pastel”. Pierwszy organizuje atrakcje głównie dla emerytów i rencistów, zaś drugi, dzięki profesjonalnej kadrze, bogatemu zapleczu technicznemu i zaangażowaniu specjalistów, stał się kuźnią talentów – wielu wychowanków stało się znanymi osobistościami świata nauki i kultury. Ostatnio podczas Biennale (2018–2019) Sztuki Dziecięcej w Xanthi (Grecja) nagrodzono aż 47 prac dzieci i młodzieży, uczęszczających na zajęcia w tym klubie.

