W Kole smacznie i zdrowo

– Jednym z najnowszych naszych produktów jest kefir zawierający 13 żywych kultur bakterii, bez dodatków soli i cukrów – mówi Czesław Cieślak, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, pełniący tę funkcję od 28 lat. – Zapakowany jest w karton przyjazny dla środowiska. Jest to pierwszy tego rodzaju kefir w Polsce, a kierujemy go do wszystkich, którym zależy na zdrowym, naturalnym odżywianiu i zarazem dbałości o ekologię.



OSM w Kole z roku na rok zwiększa produkcję. W ubiegłym roku przerobiła prawie 350 mln litrów mleka. Wyprodukowała 31 tys. ton mleka w proszku, które eksportuje m.in. na rynki afrykańskie oraz do krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Spółdzielnia zwiększa także rokrocznie produkcję masła. W ubiegłym roku dostarczyła go 13 tys. ton. Sprzedaje je głównie w Polsce i w Europie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, produkuje obecnie coraz więcej zdrowego i najlepszej jakości mleka świeżego. Z kolei w zakresie galanterii mlecznej wyróżnia się produkcją serka wiejskiego typu cottage cheese. Poza Polską sprzedawany jest on na rynki słowackie, czeskie, litewskie i rumuńskie.

Źródło: Materiały prasowe

W kraju najwięcej produktów z Koła dociera na stoły mieszkańców Wielkopolski oraz Dolnego Śląska. Można je kupić zarówno w marketach, jak i małych sklepach. Warto podkreślić, że wielkopolskie wyroby są dostępne zarówno z logo spółdzielni, jak i pod markami własnymi dystrybutorów. Skąd biorą się sukcesy?

– Odpowiedź jest prosta, choć czynniki, które się na nią składają, są efektem wielkich wysiłków i ciężkiej pracy. Nasze produkty charakteryzuje wysoka jakość, walory zdrowotne, a wszystko to poparte olbrzymim doświadczeniem i długą historią istnienia zakładów. Właśnie to przekonuje konsumentów, których ciągle przybywa. Ci, którzy raz skosztują wyrobów naszej marki, chętnie pozostają długo przy swoim wyborze – podkreśla Katarzyna Płusa, p.o. kierownika działu marketingu OSM w Kole.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole powstała 90 lat temu. Aktualnie ma około 2800 dostawców. Produkcję prowadzi w czterech lokalizacjach. Do swoich struktur włączyła bowiem także zakłady w Grodkowie i Ostrowie Wielkopolskim, jest też w trakcie procedury zmierzającej do przyłączenia mleczarni w Koninie, z którą już utrzymuje szeroko zakrojoną współpracę. W ostatnich latach na inwestycje i modernizacje wydała łącznie około 100 mln zł, co przekłada się nie tylko na wzrost mocy produkcyjnych, ale też na coraz wyższą jakość produktów, które ostatecznie trafiają do konsumenckiego koszyka zakupowego.

Wszystkie te czynniki spowodowały, że spółdzielnia ma silną pozycję na rynku, zajmuje wysokie lokaty w rankingach – i zbiera nagrody. Na targach Mleko Expo 2019 otrzymały je kolski serek wiejski, twaróg wędzony oraz kefir. Czesław Cieślak w 2018 r. przywiózł z Warszawy Nagrodę Specjalną Związku Pracodawców Mleczarskich. Koło zajęło też czwarte miejsce w plebiscycie na najlepszą spółdzielnię w 2018 r. Prezes został uhonorowany tytułem „Agroprzedsiębiorca Wszechczasów RP” na Gali Agrobiznesu w Warszawie. Teraz spółdzielnia otrzymała nominację do tytułu EuroSymbol 2020.

Źródło: Materiały prasowe

Grażyna Herich