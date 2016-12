§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 270) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 1:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Prokuraturę Okręgową w Olsztynie – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztyn-Południe w Olsztynie, Olsztyn-Północ w Olsztynie, Piszu i Szczytnie,”,

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Prokuraturę Okręgową w Suwałkach – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwałkach;”;

2) w § 4:

a) w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Południe w Częstochowie dla części miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomka aż do miejsca przecięcia rzeki przez tory kolejowe biegnące od dworca Częstochowa-Raków w kierunku dworca Częstochowa Centralna wzdłuż toru nr 57, dalej wzdłuż tego toru w stronę północną do wiaduktu kolejowego nad trasą DK-1 – Aleją Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską (łącznie z terenem torów kolejowych oraz budynkiem dworca kolejowego Częstochowa Centralna), dalej środkiem Alei Wojska Polskiego w stronę południową aż do wysokości kanału odwadniającego, północno-wschodnim brzegiem kanału do rzeki Warta, północnym brzegiem rzeki Warta aż do ul. Mącznej, wzdłuż północnej granicy pasa zabudowy ul. Mącznej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta,

b) Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Północ w Częstochowie dla części miasta Częstochowa w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomka aż do miejsca przecięcia rzeki przez tory kolejowe biegnące od dworca Częstochowa-Raków w kierunku dworca Częstochowa Centralna wzdłuż toru nr 57, dalej wzdłuż tego toru w stronę północną do wiaduktu kolejowego nad trasą DK-1 – Aleją Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską (z wyłączeniem terenu torów kolejowych oraz budynku dworca kolejowego Częstochowa Centralna), dalej środkiem Alei Wojska Polskiego w stronę południową aż do wysokości kanału odwadniającego, północno-wschodnim brzegiem kanału do rzeki Warta, północnym brzegiem rzeki Warta aż do ul. Mącznej, wzdłuż północnej granicy pasa zabudowy ul. Mącznej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta,”,

b) w pkt 21:

– uchyla się lit. c,

– uchyla się lit. i,

c) w pkt 30 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (wraz z jezdnią) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (bez jezdni) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (wraz z jezdnią) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku południowym wschodnią, a dalej południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok,

f) Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, a także dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (bez jezdni) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (wraz z jezdnią) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (bez jezdni) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku północnym wschodnią, a dalej północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok,”,

d) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Suwałkach:

a) Prokuraturę Rejonową w Augustowie dla miasta Augustów oraz gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin,

b) Prokuraturę Rejonową w Ełku dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy,

c) Prokuraturę Rejonową w Olecku dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki,

d) Prokuraturę Rejonową w Sejnach dla miasta Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny,

e) Prokuraturę Rejonową w Suwałkach dla miasta Suwałki oraz gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny;”.