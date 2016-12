Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 12 grudnia 2016 r. (poz. 2098)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU

I. OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. RZECZPOSPOLITA POLSKA.

2. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

3. AGENCJA WYWIADU.

II. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

AWERS REWERS

AWERS

1. Tło giloszowe z elementami mikrodruku.

2. Napisy drukowane różną czcionką:

1) RZECZPOSPOLITA POLSKA;

2) AGENCJA WYWIADU;

3) Legitymacja służbowa;

4) ważna do 31.12.2019 r.;

5) imię;

6) nazwisko;

7) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza AW;

8) czarny napis drukowany różną czcionką:

„Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi AW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby.”;

9) Szef Agencji Wywiadu;

10) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Szefa AW.

3. Godło według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Orzeł w koronie trzymający w szponach różę wiatrów.

5. Miejsce na fotografię funkcjonariusza AW, która będzie nanoszona w procesie personalizacji wraz z oznaczonym siedmioma zerami („0000000”) miejscem na numer legitymacji służbowej tego funkcjonariusza.

6. Skrót „AW” wykonany farbą zmiennooptyczną.

REWERS

1. Tło giloszowe z elementami mikrodruku.

2. Czarny napis drukowany różną czcionką:

„W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją lub ukrywanie znalezionej legitymacji podlega odpowiedzialności karnej.”

III. FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA

Legitymacja jest zalaminowana w folię zabezpieczającą.