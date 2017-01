§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. poz. 1063) w § 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) minister właściwy do spraw środowiska – w zakresie wydobycia ropy naftowej lub gazu i ich naturalnych pochodnych oraz poszukiwania lub wydobycia węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych;”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) minister właściwy do spraw transportu – w zakresie obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych;”;

3) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie zarządzania portami śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom śródlądowym;”;

4) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, a także w zakresie działalności związanej z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków;”;

5) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej – w zakresie projektów dotyczących inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod warunkiem, że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym;”;

6) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w zakresie usług przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych, a także w zakresie świadczenia usług zarządzania usługami przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych oraz usług dotyczących druków bezadresowych.”.