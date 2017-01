§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Warunkiem przystąpienia przez kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych jest ukończenie przez nich, z wynikiem pozytywnym, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, realizuje Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

3. Po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia, o którym mowa w ust. 1, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wydaje osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu do postępowania rekrutacyjnego.”.