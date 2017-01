§ 5.

1. Jeżeli delegowanie radcy następuje do innej miejscowości niż miasto stołeczne Warszawa, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, radcy delegowanemu w okresie delegowania przysługują następujące należności:

1) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności zajmowanego stanowiska, albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z następujących form:

a) zwrotu kosztów faktycznie poniesionych – w wysokości określonej w fakturze,

b) miesięcznego ryczałtu;

2) zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których mowa w ust. 3;

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca delegowania oraz zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca stałego zamieszkania, na warunkach określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

2. Świadczenia i należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie przysługują, gdy odległość od miejscowości, w której radca delegowany ma miejsce stałego zamieszkania, do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że kierownik jednostki, na wniosek radcy delegowanego, uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd radcy delegowanego do miejscowości delegowania.

3. Radca delegowany, o którym mowa w ust. 2, któremu nie przysługują świadczenia i należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość przejazdu środkami komunikacji kolejowej lub innym środkiem komunikacji publicznej, z uwzględnieniem przysługującej radcy delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

4. W przypadku gdy okres delegowania jest dłuższy niż miesiąc, zwrot kosztów, o których mowa w ust. 3, nie może przekraczać za dany miesiąc równowartości biletu miesięcznego na dojazd środkami komunikacji publicznej.